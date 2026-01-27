Jueza cordobesa: "La Corte ha vuelto a ratificar que la madurez emocional de un adolescente no es la misma que la de un adulto"

La jueza del Tribunal Oral Federal Número 2, María Noel Costa, sostuvo que la Corte Suprema estableció “claramente que la madurez emocional de un adolescente no es la misma madurez de un adulto en las mismas circunstancias”.

Ley penal juvenil

"Nosotros tenemos una ley vigente que es el régimen del año 1980, que tuvo unas modificaciones en el año 1983. Es decir que tenemos un régimen que en principio ha quedado antiguo en relación a la Convención de los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes”, explicó la magistrada.

Además recordó que el Código Civil y Comercial “establece la capacidad progresiva, a tal punto de que a partir de los 13 años ya no es más un niño o una niña o menor, sino que se está hablando de un adolescente".

Costa precisó que no son imputables “todos aquellos menores que tienen menos de 16 años, con un régimen especial entre los adolescentes de 16 a 18 depende la cuantía de la pena a aplicar por el delito que hubiera cometido”.

“Hoy compartimos esta edad con Cuba. Y en realidad los otros países de la región han bajado la edad de imputabilidad: Uruguay tiene un régimen de 13 años. Ecuador y Brasil 12; Perú, Chile y Venezuela 14. La edad de la imputabilidad es una facultad que tiene el Estado de establecerla", ejemplificó al referirse al derecho comparado.







Fallo Maldonado de la Corte Suprema

"Las estadísticas no demuestran que haya un gran número de hechos que sus autores o cómplices sean niños, niñas y adolescentes", señaló Costa.



"Lo que hay es una sensación de inseguridad social de que frente a un adolescente que comete un hecho delictivo, en principio existe esta cuestión de la impunidad. El derecho penal ha sido constituido para proteger bienes jurídicos. Si usted me dice 'debo abordar el tema de los adolescentes que cometen delito', en principio es razonable. Lo que hay que hacer es abordarla jurídicamente de manera correcta y siguiendo las pautas internacionales", agregó en declaraciones a Urbana Play 104.3 FM.

La magistrada citó el fallo Maldonado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde el máximo tribunal “había dicho claramente que la madurez emocional de un adolescente no es la misma madurez de un adulto en las mismas circunstancias, por lo tanto no era equiparable la pena ni la consecuencia jurídico penal a imponer”.

Además enfatizó que el fallo C.E.D del 2 de septiembre de 2025 el alto cuerpo “vuelve a ratificar este criterio diciendo que se debe seguir el procedimiento y lo establecido en el precedente Maldonado”.

“Es decir que hace 4 meses la Corte ha vuelto a ratificar que la madurez emocional de un adolescente no es la misma de un adulto", recalcó Costa.

Consecuencias

"Eso puede decir que debo encontrar medidas alternativas, medidas complementarias. Es la posibilidad de que el sistema penal se ocupe de ese caso. No implica que si hoy bajan a 13 años va a haber adolescentes condenados de 13 años a penas de prisión”, subrayó la magistrada.

Y luego argumentó: “No, porque es el juez el que al momento de aplicar una consecuencia jurídico penal y llevar adelante un proceso, el que va a determinar si esta persona tiene madurez mental, salud mental y conciencia para comprender la criminalidad del acto y dirigir sus acciones."

"Esa madurez, salud mental y consciencia puede faltar en un adolescente de 15 y puede faltar en una persona de 50 años”, concluyó.