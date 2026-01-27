Sobreseyeron a un cordobés acusado de intentar ingresar popper desde Europa

El Juzgado Federal N.º 2 de Córdoba, a cargo de Alejandro Sánchez Freytes, resolvió sobreseer y archivar la causa contra Fernando Esteban Moyano (50), acusado de un presunto intento de contrabando de popper adquirido en Europa y enviado por correo postal internacional a su domicilio en la ciudad de Córdoba.

Según publicó el sitio judicialescordoba.com, el expediente se originó a partir de una maniobra detectada antes del 6 de mayo de 2025, cuando Moyano habría comprado seis frascos de 10 mililitros cada uno de esta sustancia, presuntamente a través de una plataforma online con origen en Eslovaquia.

El envío fue declarado como “perfumería” y “fragancias”, una categorización que encendió las alertas de control aduanero.

Un consumo sin proyección pública

Durante la investigación, el fiscal federal Enrique Senestrari sostuvo que no existían elementos que permitieran inferir una finalidad comercial, ni indicios de inducción, obsequio o puesta a disposición de terceros. Según su criterio, el consumo habría sido ocasional o esporádico, sin riesgo para la salud pública.

A partir de esa valoración, el fiscal concluyó que la compra y tenencia del material no trascendió el ámbito de la intimidad del imputado y, por lo tanto, no correspondía aplicar la ley antidrogas. El juez compartió el análisis y dispuso el archivo definitivo del caso.