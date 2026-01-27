Córdoba: crece la preocupación en la UTA por posibles modificaciones en líneas de Tamsa

En los últimos días comenzó a instalarse la versión de un posible cambio en los recorridos de algunas líneas operadas por Tamse, hoy denominada Tamsau, lo que generó inquietud entre los trabajadores del transporte urbano.

En ese marco, Andrea Velásquez, secretaria de Organizaciones y Asuntos Gremiales de la UTA, confirmó en Cadena 3 que el gremio realizó una presentación formal ante la Secretaría de Trabajo de Córdoba ante el temor de que las modificaciones afecten la continuidad laboral del personal.

Jueza cordobesa: "La Corte ha vuelto a ratificar que la madurez emocional de un adolescente no es la misma que la de un adulto"

Según explicó, la preocupación se vincula al estado del sistema de trolebuses y a la posibilidad de que algunas líneas sean traspasadas a empresas privadas. “Nosotros hicimos una presentación debido a que consideramos que está peligrando la fuente laboral, ya que el sistema de trolebús está obsoleto y si traspasan esas líneas a otras empresas el nivel de recaudación va a bajar enorme, sumado a la subasta de 40 unidades. Nos estamos quedando sin instrumentos de trabajo”, sostuvo.

Velásquez detalló que la empresa cuenta con unos 730 trabajadores entre trolebuses y extensiones de recorridos, y remarcó que si se reducen las líneas, no estarían garantizados los recursos para sostener esa estructura laboral. “Si se llevan las extensiones, ¿con qué recursos se mantienen esos empleados?”, planteó.

En relación al diálogo con el Municipio, señaló que fueron recibidos por el secretario de Gobierno, Rodrigo Fernández, quien no confirmó ni negó el traslado de líneas. “No nos negó el traslado de la línea y tampoco lo confirmó, nos manifestó que la fuente laboral no está en peligro”, indicó.

"Si no consigo trabajo, mi hija electrodependiente se muere": la desesperación de un padre sin empleo ni obra social

La composición del plantel es de 300 son choferes y que entre 150 y 200 empleados están próximos a jubilarse, algunos de los cuales ya recibieron notificaciones, pero “no habría aportes regularizados desde el 2020 al 2022. Sí se hicieron aportes, pero no están regularizados en óptimas condiciones”, afirmó.

Sobre un eventual proceso de jubilaciones sin reemplazos, Velásquez fue clara: “La empresa está sobrepoblada, nosotros queremos mantener a los 730 con certeza de futuro laboral. Después la empresa verá si quiere reemplazar o no a los que se jubilan, pero no queremos que quede ningún compañero en la calle”.