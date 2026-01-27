La Generación Z se resiste a volver al trabajo 100% presencial y prioriza esquemas híbridos

La Generación Z redefine las reglas del mercado laboral en Argentina y la región. Según un informe elaborado por WeWork junto a la consultora Michael Page, ocho de cada diez jóvenes nacidos entre 1997 y 2012 no volverían a un esquema de presencialidad plena, en un contexto donde algunas empresas buscan reinstalar la asistencia diaria a las oficinas. La tendencia refleja un cambio profundo en la forma de concebir el trabajo, con la flexibilidad como eje central.

El estudio revela que en Latinoamérica el 48% de los trabajadores se desempeña actualmente bajo un esquema 100% presencial, y casi dos de cada cinco acuden a la oficina con mayor frecuencia que hace un año. En Argentina, en tanto, casi la mitad de los encuestados trabaja bajo un modelo híbrido con una política clara de presencialidad, y el 59% prefiere asistir dos días por semana.

Córdoba: crece la preocupación en la UTA por posibles modificaciones en líneas de Tamsa​

Además, tres de cada diez personas aseguraron que no aceptarían un empleo que no fuera remoto. Esta postura se acentúa entre los más jóvenes, que muestran una marcada resistencia a los esquemas rígidos.

Al analizar las preferencias por generación, los Baby Boomers encabezan la afinidad por la presencialidad con un 38%, mientras que la Generación Z se ubica en el extremo opuesto, con apenas un 14% que se inclina por este formato laboral.

Presenciabilidad con propósito

Lejos de rechazar completamente el trabajo en oficina, los jóvenes resignifican su función. Para ellos, la presencialidad debe tener un propósito concreto, como reuniones estratégicas, instancias creativas, desarrollo profesional o construcción de equipos.

Cuando la asistencia se limita al control horario o a tareas que podrían realizarse de manera remota, pierde atractivo y sentido. En este esquema, el bienestar personal y la autonomía se vuelven factores determinantes.

El fin de semana dejó un balance muy positivo según las estadísticas de Turismo

“Este cambio de mentalidad obliga a las empresas a repensar no sólo dónde se trabaja, sino también para qué. Hoy, los espacios físicos son valorados como puntos de encuentro, cultura e innovación, más que como lugares en donde cumplir un horario”, señaló Claudio Hidalgo, presidente de WeWork Latinoamérica.

En esa línea, agregó: “En un mercado laboral cada vez más competitivo, entender qué moviliza a las nuevas generaciones de trabajadores es clave para construir propuestas laborales sostenibles, donde la flexibilidad, la confianza y la posibilidad de elegir se vuelven factores determinantes para atraer y retener talento joven”.

El único empleo que crece en Argentina es el cuentapropismo informal, ni siquiera el monotributista​

El escenario actual muestra que la presencialidad dejó de ser una regla uniforme para convertirse en una decisión estratégica. Las organizaciones enfrentan el desafío de diseñar modelos laborales más flexibles, con propósito y espacios que aporten valor real tanto al negocio como a las personas.