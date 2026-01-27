Córdoba vuelve a ser capital del rugby: Los Pumas inauguran la Nations Championship en el Kempes

Los Pumas volverán a Córdoba para enfrentar a Escocia el sábado 4 de julio de 2026, a las 16:10, en el Estadio Mario Alberto Kempes, en el marco de la Nations Championship 2026, el nuevo torneo internacional que reunirá a las 12 mejores selecciones del mundo. El partido será el primero en la historia de esta competencia y convertirá a la provincia en sede inaugural del certamen. El anuncio se realizó este martes durante una presentación oficial con autoridades provinciales, nacionales y representantes del rugby argentino.

El cruce ante Escocia marcará un hecho inédito para Córdoba y para el país, al tratarse del debut absoluto de Los Pumas en la Nations Championship, una competencia que se disputará cada dos años y dividirá a las selecciones entre los hemisferios Norte y Sur.

El presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri, destacó el respaldo del Gobierno provincial para concretar el regreso del seleccionado nacional. “Desde el primer momento, el gobernador Martín Llaryora acompañó la intención de que Los Pumas vuelvan a Córdoba, entendiendo el impacto deportivo, social y económico que genera un evento de estas características. Agradecemos a la Unión Argentina de Rugby por volver a confiar en la provincia y por permitirnos repetir un rival histórico como Escocia”.

En la misma línea, el ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, subrayó el impacto integral del encuentro para la provincia. “Esto es mucho más que un partido: es un evento deportivo y económico para Córdoba. No sólo moviliza a miles de personas, sino que posiciona a la provincia en las pantallas del mundo y genera trabajo, turismo y desarrollo”.

Desde la Unión Argentina de Rugby, Miguel Dupont remarcó la importancia simbólica del partido inaugural. “Córdoba será escenario del primer partido en la historia de la Nations Championship en Argentina. Sin dudas, será un hito para Los Pumas, para la provincia y para el rugby argentino”.

Los Pumas regresarán a Córdoba tras un antecedente reciente de gran convocatoria en 2025, cuando casi 60 mil personas colmaron el Kempes para ver al seleccionado argentino enfrentar a los All Blacks, marcando un récord de asistencia sudamericano.