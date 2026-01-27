Córdoba obtuvo financiamiento externo para mejorar el perfil de su deuda

La Provincia de Córdoba concretó una emisión de títulos por U$S 800 millones en el mercado internacional de capitales para financiar obras públicas y mejorar el perfil de su deuda. La operación se realizó a nueve años de plazo, bajo ley del Estado de Nueva York, con fuerte demanda de inversores. El financiamiento se destinará principalmente a proyectos de infraestructura y a la recompra de títulos en circulación.

La colocación correspondió a los títulos PDCAR 2035, con amortizaciones previstas en los años 2033, 2034 y 2035. El cupón anual se fijó en 8,6%, en línea con la estrategia provincial de optimizar costos y plazos de financiamiento. Se trata de la emisión con mayor vida media entre los emisores subnacionales argentinos.

La operación alcanzó una demanda máxima cercana a los U$S 1.600 millones. Participaron más de 119 cuentas inversoras, lo que evidenció un fuerte interés del mercado. Del total, U$S 308 millones correspondieron a inversores locales.

Desde el Gobierno provincial señalaron que esta colocación consolida la presencia de Córdoba en los mercados internacionales. El objetivo central es extender vencimientos y suavizar el perfil de compromisos financieros. También busca fortalecer la liquidez para sostener el plan de obra pública.

Se trata de la segunda salida internacional durante la gestión del gobernador Martín Llaryora. La estrategia financiera apunta a ordenar la deuda y sostener inversiones en infraestructura. Además, se destacó la previsibilidad fiscal en un contexto global complejo.