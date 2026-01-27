El Gobierno provincial invierten más de $67 mil millones en un acueducto

El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, firmó un convenio junto a autoridades provinciales y metropolitanas para desarrollar el Acueducto Arco Noreste, una obra que ampliará el servicio de agua potable en la zona norte de la ciudad y en localidades del área metropolitana, con el objetivo de mejorar las condiciones sanitarias y acompañar el crecimiento territorial de manera ordenada y sostenible.

El proyecto alcanzará unas 8.400 hectáreas, permitirá alrededor de 54 mil nuevas conexiones y beneficiará a aproximadamente 189 mil habitantes de Córdoba Capital, Estación Juárez Celman, Villa Allende y Colonia Tirolesa.

La inversión supera los $67 mil millones y será ejecutada por el Gobierno de la Provincia de Córdoba a través del Programa para el Financiamiento y Desarrollo de Infraestructura y Saneamiento, con un esquema de reintegro por parte del Ente Metropolitano mediante las ciudades beneficiadas.

Durante el acto, Passerini señaló: “Los cuatro municipios que estamos representados no compartimos el mismo pensamiento político, pero sí el mismo compromiso con nuestra gente, que es darles una mejor calidad de vida”.

También destacó el impacto a largo plazo del proyecto al afirmar: “Hoy estamos pensando y ejecutando obras que generan una expectativa de desarrollo y crecimiento para los próximos 30 años”.

Por su parte, la vicegobernadora Myrian Prunotto expresó: “No hay libertad si no hay igualdad, y con estas obras estamos garantizando igualdad para nuestros ciudadanos, que pasan a ser ciudadanos de primera”.

El acto contó además con la presencia de autoridades provinciales y municipales de las localidades involucradas, que destacaron el trabajo conjunto para impulsar obras de alcance estructural en el área metropolitana.