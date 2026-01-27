La firma cordobesa Winclap se expande en Estados Unidos con la compra de una empresa de marketing

La internacionalización de empresas tecnológicas cordobesas sumó un nuevo capítulo. Winclap, compañía de Growth Transformation fundada en Córdoba y con operaciones en distintos mercados, anunció la adquisición de Brkaway, una plataforma estadounidense especializada en la gestión de creadores de contenido. Se trata de una operación estratégica que no solo fortalece su posicionamiento en Norteamérica, sino que también confirma la madurez del ecosistema emprendedor local, capaz de protagonizar procesos de expansión “de sur a norte”.

La compra de Brkaway implica que una empresa argentina absorbe una plataforma considerada referente en Estados Unidos dentro del marketing con creadores, un segmento que dejó de ser táctico para convertirse en una pieza central de las estrategias digitales de marcas globales. En ese sentido, la operación apunta a integrar tecnología, datos e inteligencia artificial para escalar campañas de contenido de manera más eficiente, medible y profesional.

El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este martes 27 de enero

Winclap fue distinguida en diciembre de 2025 como Startup del Año por la editorial Punto a Punto, en el marco del certamen El Empresario del Año y los mejores de 2025, un reconocimiento que ahora suma un nuevo respaldo con esta adquisición internacional.

Desde la compañía explican que Brkaway nació para resolver una de las principales limitaciones del sector: la fragmentación de herramientas y la complejidad operativa a la hora de gestionar campañas con múltiples creadores. Su plataforma logró sistematizar procesos, aportar transparencia y reducir fricciones entre marcas, agencias y talentos digitales. Actualmente, más de 15.000 creadores utilizan la herramienta, con más de 228.000 piezas de contenido entregadas y USD 5,6 millones generados en ingresos para la comunidad.

El único empleo que crece en Argentina es el cuentapropismo informal, ni siquiera el monotributista

La relación entre ambas empresas no es nueva. Winclap y Brkaway venían trabajando en conjunto desde hacía más de tres años, compartiendo una visión centrada en un enfoque “creator-first” y en la escalabilidad tecnológica. La adquisición formaliza ese vínculo y permite acelerar los planes de crecimiento, tanto en América Latina como en Estados Unidos.

“En los últimos años, el marketing con creadores pasó de ser una táctica a convertirse en un motor central de crecimiento para las marcas. Sin embargo, escalar estas operaciones sigue siendo uno de los mayores desafíos de la industria”, explicó Mariano Sáenz, cofundador y CEO de Winclap, al referirse a la incorporación de la tecnología y el know-how de Brkaway a la estructura del grupo.

Desde el punto de vista del negocio, la integración permitirá a Winclap Studio operar programas con un volumen significativamente mayor de creadores y apuntar a un objetivo de ingresos superiores a los USD 14 millones en 2026, mientras que el grupo proyecta un negocio de contenidos que alcance los USD 22 millones en ese mismo período.

Córdoba: crece la preocupación en la UTA por posibles modificaciones en líneas de Tamsa

Para las marcas, la operación se traduce en una mayor velocidad de ejecución y menor carga operativa. La plataforma de Brkaway funciona como una infraestructura que conecta de manera inteligente a empresas y creadores, permitiendo lanzar campañas social-first con mayor diversidad creativa, capacidad de medición y escala. Internamente, la definen como “el LinkedIn del contenido”, por su lógica de vinculación profesional y curaduría de talentos.

La adquisición de una firma estadounidense por parte de una startup cordobesa no es un dato menor en el contexto argentino. En un escenario desafiante para el financiamiento y la expansión internacional, el movimiento de Winclap muestra que desde el interior del país es posible construir empresas tecnológicas con ambición global y capacidad concreta de competir —y comprar— en mercados desarrollados.