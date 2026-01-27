"Sos un gordo trolo": conductor de Uber agredió a un usuario y la empresa suspendió la cuenta de la víctima

Zacarías Bustos, usuario frecuente de Uber en Córdoba, relató a través de sus redes sociales un grave episodio de discriminación y posterior revictimización por parte de la plataforma de transporte. El hecho ocurrió el viernes pasado y derivó en la suspensión de su cuenta tras presentar una denuncia contra el conductor en la app.

El hecho se originó cuando Bustos solicitó al conductor que acercara el vehículo a la puerta de su domicilio debido a sus problemas de movilidad. "Yo tengo movilidad reducida mi ciático, por mi obesidad a veces me cuesta mucho caminar. Cuando hay mucha humedad me cuesta mucho, me duele mucho, entonces le pedí que se acerque", explicó el usuario en su testimonio.

Según el relato, el conductor reaccionó de forma agresiva ante la solicitud y el intercambio escaló cuando Bustos mencionó que la calificación del viaje no sería favorable. "En ese momento me dice: 'Bueno, entonces bájate acá, te cancelo el viaje, bájate vos por las buenas o te bajo yo por las malas'", recordó la víctima.

La situación derivó en una agresión verbal con insultos homofóbicos y gordofóbicos. "De pronto este señor empieza a decirme: 'Mirá, sos un gordo inservible, sos un gordo trolo. Sos un gordo puto, mírate con esa cartera'", describió Bustos.

La revictimización se produjo al día siguiente, cuando Bustos intentó utilizar nuevamente la aplicación y descubrió que su cuenta había sido suspendida. Al realizar el reclamo, personal de Uber lo sometió a un interrogatorio sobre su conducta sexual. "Me empieza a hacer preguntas de índole sexual. Uber me pregunta si yo alguna vez había tocado a un chofer, si alguna vez me había insinuado con un chofer", denunció.

Bustos sospechó entonces que el conductor lo había reportado falsamente por acoso sexual para encubrir su propia conducta discriminatoria. "Este señor, evidentemente, para zafar de la situación creo que me reportó a mí como que yo había tenido algún tipo de comportamiento inapropiado con él", afirmó.

El usuario de 42 años destacó su trayectoria sin antecedentes. "Jamás he tenido ningún tipo de comportamiento indebido sexual con nadie", aseguró. Al consultar a la empresa sobre su historial, le confirmaron que nunca había recibido reportes de conducta inapropiada en sus años como usuario de la plataforma.

Hasta el momento, la cuenta de Bustos permanece suspendida sin explicaciones por parte de Uber. Desde la compañía le respondieron a través de sus canales de comunicación indicando que "el caso está siendo investigado", sin brindar precisiones ni plazos de resolución.

"Creo que Uber me está haciendo sufrir nuevamente una situación violenta porque me está tratando a mí como el culpable de una situación en la que yo claramente soy la víctima", expresó Bustos. El usuario manifestó su preocupación por lo que considera un retroceso en materia de derechos y no discriminación.

"Me parece que estamos en pleno retroceso y me llama mucho la atención que en 2026 pasen estas cosas y que una empresa como Uber tome este tipo de decisiones, que en definitiva terminan siendo discriminatorias", sentenció.

Bustos confirmó que evalúa presentar una denuncia formal en una Unidad Judicial en los próximos días.