Excarcelaron al “puntero” narco que se hizo pasar por su gemelo para eludir controles

El Tribunal Oral Federal Nº 3 de Córdoba resolvió otorgar la excarcelación a Luciano Benigno Ordoñez, uno de los integrantes de la organización narco liderada por Juan Carlos “Sieto” Brizuela, responsable del traslado y la comercialización de 862 kilos de cocaína, valuados en alrededor de 13 millones de dólares.

Según informó judicialescordoba.com en el seguimiento del caso, la decisión se adoptó tras el pedido presentado por la defensa el mismo día en que Ordoñez fue condenado, al verificarse que el acusado cumplía con el tiempo mínimo de detención exigido para acceder al beneficio. El planteo fue realizado por el abogado Alejandro Dragotto, quien indicó que su defendido fijará residencia en la provincia de Jujuy y que cuenta con una propuesta laboral como empleado rural, elementos considerados clave para la evaluación del tribunal.

Córdoba lidera el ranking nacional de encarcelamiento con 377 presos cada 100 mil habitantes

El fiscal general Carlos Casas Nóblega acompañó el pedido defensivo. En su dictamen, valoró tanto el cómputo de la pena como los informes positivos elaborados por el Servicio Penitenciario Federal, aunque condicionó su aval a la realización de un informe socioambiental que corroborara de manera fehaciente el domicilio propuesto. Finalmente, el juez Facundo Zapiola hizo lugar a la solicitud tras concluir que Ordoñez reunía los requisitos objetivos y subjetivos exigidos por la ley. En los fundamentos, el magistrado subrayó que el condenado mantuvo conducta ejemplar, un concepto general positivo y ausencia de conflictos durante su detención.

Además, se ponderó su actitud reflexiva frente al delito, así como su evolución favorable dentro del régimen carcelario, lo que permitió al tribunal considerar viable una reinserción social progresiva. La libertad condicional se extenderá hasta el agotamiento total de la pena, previsto para el 9 de mayo de 2028.

La causa y el rol dentro de la banda

Ordoñez fue condenado a tres años de prisión por su participación en la estructura criminal encabezada por Brizuela, quien recibió una pena de 10 años en una sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal Nº 2. En la misma causa también fueron condenados familiares y allegados del líder narco, con penas que oscilaron entre tres y seis años de prisión.

Caso Tania S.: Néstor Maldonado declarará este viernes y la fiscalía evaluará si agrava la acusación

A diferencia del núcleo principal del expediente, Ordoñez fue juzgado en un tramo separado, ya que fue detenido con posterioridad al envío a juicio de la causa central. Su captura se produjo en Córdoba, cuando intentó hacerse pasar por su hermano gemelo durante un control, exhibiendo un DNI ajeno. La maniobra fue descubierta por un lunar distintivo en el mentón, detalle que permitió confirmar su identidad.

La investigación fue impulsada por el fiscal federal Maximiliano Hairabedian, quien logró reconstruir el funcionamiento de la organización y sus vínculos con otras causas de narcotráfico. En el juicio se acreditó que, durante más de dos años, la banda organizó el acopio, transporte y distribución de cocaína desde Salta y Jujuy hacia Córdoba y Buenos Aires. Dentro de esa estructura, Ordoñez cumplía un rol operativo clave: junto a Facundo Brizuela, actuaba como “puntero”, escoltando los traslados de droga para alertar sobre controles y facilitar el éxito de al menos ocho envíos de estupefacientes.