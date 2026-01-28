“La empresa india que ganó la licitación en Vaca Muerta factura un décimo de lo que factura Techint”

“La intromisión del gobierno en la discusión refleja una cuestión mucho más general que va más allá de los caños”, sostuvo el economista Luis Secco, quien analizó el conflicto generado por la licitación en Vaca Muerta, donde Techint quedó afuera y el contrato terminó en manos de una empresa india que, según detalló, “ni siquiera llega a un décimo de lo que factura Techint”. Para Secco, el episodio volvió a poner en debate la apertura económica, el rol de YPF y el lugar de las empresas nacionales en sectores estratégicos. "Si hay una cuestión de dumping detrás, habrá que demostrarlo técnicamente", agregó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190).

Luis Secco es licenciado en Economía por la Universidad Nacional de La Plata, magíster en Ciencias Bancarias de la Universidad Nacional de La Plata. Fue economista jefe del estudio MAM Broda y Asociados entre 1994 y 1999. Se desempeñó como asesor económico de la Presidencia y director general de Análisis Estratégico de la Secretaría de Agencia del Estado entre marzo de 2000 y enero de 2002. Además, entre los años 2016 y 2017 se desempeñó como jefe de Gabinete de Asesores del Banco de la Nación de la República Argentina. Desde el año 1988 es profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente es el director y editor de Perspectivas Económicas.

Nos decía Gustavo González que no había nadie mejor que vos para explicarnos bien qué significa y por qué el conflicto se genera alrededor de los caños que finalmente Techint no pudo venderle al consorcio que lo está construyendo y terminó comprando una empresa hindú.

Creo que Gustavo exagera, pero bueno. Yo lo veo como el hecho de que se haya intrometido el gobierno en la discusión me parece que claramente refleja una cuestión mucho más general, que va más allá de los caños. Ahí está un poco más la trascendencia del hecho. Si bien hay una empresa privada del lado del vendedor y pública del lado del comprador, que es YPF, esto debería haber quedado en un contexto de una licitación, yo te diría casi entre privados, porque tampoco la injerencia del gobierno sobre YPF debería ser, por lo menos, tan así explícita de hacer de esto uno del socio, ni siquiera es el mayoritario.

Me parece que ahí hay que poner el foco. El gobierno trae a primera plana la discusión respecto de la apertura económica. Una cosa interesante de esta discusión, por otra parte, es que la empresa india que ganó es un conglomerado industrial muy grande, donde una sola partecita chiquita de su negocio son los caños. Con lo cual ahí hay también una duda de si no van a terminar importando caños y demás los indios para vendérselos a la Argentina.

¿Y cuál podría ser el objetivo de esta empresa india comprando caños chinos para vendérselos a la Argentina, dado que no representa su negocio principal? O sea, la sospecha de dumping, ¿tiene alguna verosimilitud?

Ese es un buen punto. El dumping es una cuestión internacional que cada país la dirime como corresponde cuando se presenta la denuncia formal de dumping de parte de algún interesado o perjudicado. Así que ese camino se debería seguir. Después está el otro camino, más político. Ahora, ¿por qué los indios lo hacen? Yo me metí en la página de la compañía, y me parece que tienen un objetivo estratégico de expansión de su negocio en el terreno de los caños. Tienen proyectos en una gran cantidad de países, pero muy fuerte en Arabia Saudita y Estados Unidos, lo cual te refleja que ahí también hay cierta decisión estratégica, que es donde se necesitan caños porque, digamos, es donde está el petróleo y el gas.

Hay caños con costura y sin costura. Hay muchas especificaciones técnicas en la página de esta compañía, que se me escapan un poco los nombres de los caños, pero me parece que tienen como un objetivo estratégico de desarrollo de este negocio. Ellos empezaron con una empresa textil, siguieron siendo después una empresa de caños para distribución a nivel familiar y ahora están expandiéndose ya a megaproyectos. Entonces, me parece que puede haber una decisión estratégica de tratar de ganar un mercado. Ahora, si hay una cuestión de dumping detrás, habrá que demostrarlo técnicamente.

Se me ocurre una hipótesis. Cuando vos decís que ahora se expanden grandemente en Arabia Saudita, en Estados Unidos y ahora en Argentina, países que tienen capacidad de producir petróleo y gas y, por lo tanto, se necesitan los caños para transportarlo, pero casualmente Estados Unidos y Argentina tienen con China una confrontación comercial. ¿Es posible que, así como se decía que muchas de las empresas mexicanas que le vendían a Estados Unidos eran en realidad maquiladoras de empresas chinas, y que para entrar en Estados Unidos, si fueran directamente desde China, a lo mejor tendrían alguna limitación, pero usan México para entrar, que dada la mala reputación que transmiten las empresas chinas en Estados Unidos sea más fácil vender a través de una empresa india? ¿Y en Argentina siguiendo la misma línea?

Sí, es probable. No me consta, no hay información disponible al respecto, pero sí, es probable que haya una triangulación. Ahora, si son competitivos aun así en términos de precio, bueno, después ahí viene una decisión empresaria.

Mi pregunta es: ¿por qué la licitación no se presenta directamente una empresa china y gana?

No me consta si no se ha presentado alguna. No sé si dentro de todos los oferentes no hubo alguna china directa.

Porque ahí sí estaría el dumping. Es decir, si los caños de los hindúes son los mismos de una empresa china que se presentó y pasó un precio mayor, y los hindúes pasan un precio menor comprando los caños a la misma empresa china, evidentemente ahí sí hay dumping.

Sí. Dejame poner el contexto. Techin es muchísimo más grande que la empresa india. Ahí hay un tema importante a considerar. Puede ser que los hindúes estén triangulando alguna producción de otro país, porque ya te digo, los niveles de producción no son para nada comparables, por lo menos por ahora.

Esta empresa india, ¿cuánto factura cuánto por año?

Por lo que vi, ni siquiera llega a un décimo de lo que factura Techin.

O sea, menos de 4.000 millones de dólares por año.

Sí, sí, dos mil y pico de millones de dólares por año, por lo que vi.

Frente a casi 40.000, creo que 36.000, de Techint.

Sí. Dejame contarte dos experiencias. Una: no hay que dejar de ver lo que pasó en Chile. En Chile hubo una decisión estratégica del gobierno que dijo: “No tiene sentido que tengamos una industria siderúrgica”, y se cerró toda la industria siderúrgica de Chile y todo se importa ahora. Entonces, a veces los gobiernos pueden tomar ese tipo de decisiones.

El segundo tema a tener en cuenta: yo recuerdo algunas licitaciones pasadas donde había competencia de otras empresas, indias, chinas y demás, y en general Techint lo que te aseguraba era el aprovisionamiento y la velocidad. O sea, era como que uno decía: “Bueno, tal vez no es la más barata, pero sí es la que me asegura tener el caño”. Esto lo digo porque habrá que ver ahora si llegan los caños, cómo llegan, en qué velocidad y demás.

O sea, que finalmente Techint era competitivo en los lugares donde la urgencia era importante y la proximidad permitía responder rápido. Venir de China deben ser diez días de barco y habrá que ver si vienen en el tiempo necesario.

Exacto. Por eso te digo, ahora sobre el papel es como que no tiene sentido pagar 40% más. Después habrá que ver en la práctica cómo rinde la empresa india, si puede cumplir y qué calidad de caños tiene. Yo supongo que eso estará todo homologado, habrán mandado alguna muestra, no sé cómo funciona, sinceramente, acá se me escapa un poco. Pero volviendo al tema original, que es la cuestión de la apertura económica, la presencia o no de ciertas empresas argentinas en sectores estratégicos, yo creo que se toma con demasiada liviandad el tema. Es como que está el que aplaude irreflexivamente todo y el que critica todo. Y me parece que siempre hay matices.

Hay ejemplos de empresas nacionales que crecieron tal vez bajo el paraguas de cierta protección o ciertas condiciones que las hacían cuasi monopólicas. Pero vos después las mirás y son empresas que se han transformado en empresas globales. Con lo cual tampoco es criticar porque sí. Yo siempre pongo dos ejemplos: uno en la industria aceitera y otro en la industria automotriz argentina, que crecieron con ciertos niveles de protección o con acuerdos específicos, en el caso de la automotriz, con el Mercosur, y hoy compiten a nivel mundial. Fijate, por ejemplo, la industria automotriz: Ford cerró todas las plantas en Brasil y dejó abiertas las plantas de Argentina.

Entonces uno dice: “Hay algo que funciona dentro de esas decisiones estratégicas que se toman en cierto momento del tiempo respecto del desarrollo de la industria local". Me parece que hay que mirar las cosas con un poco más de perspectiva y preguntarse por qué Techint ofreció casi 40% más caro. Puede ser lo que yo te decía: disponibilidad y velocidad en la entrega, y también pueden ser cuestiones de costos que no tienen nada que ver con una cuestión monopólica o cuasi monopólica del comportamiento de los oferentes.