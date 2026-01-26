Techint perdió la licitación de los caños del GNL ante una firma india y contraataca con la carta del dumping

La definición del gasoducto Vaca Muerta-Río Negro añadió tensión a una guerra entre gigantes: Techint quedó fuera del negocio tras perder por precio contra la india Welspun y, ante la negativa del consorcio Southern Energy (SESA) de aceptar sus contraofertas fuera de término, prepara el terreno para una denuncia por dumping. La decisión de priorizar la eficiencia de costos sobre el "compre nacional" enfureció al holding de Paolo Rocca, que acusa una competencia desleal con tubos de origen indio, pero con "chapa china".

Se trata de un hecho bisagra: el holding más importante del país no pudo competir con los precios asiáticos en un contexto de valores internacionales de la energía a la baja, estructuras finas de costos fundamentales para los integrantes del consorcio que buscan hacer viable el negocio y una fuerte pérdida de competitividad por los costos argentinos en plena presión al Gobierno por un "plan industrial" que proteja a la producción local del aumento de las importaciones. Según reconstruyó PERFIL en base a fuentes al tanto de la negociación, el proceso comenzó en octubre de 2025, cuando se invitó a 15 proveedores nacionales e internacionales. Tras la fase de validación técnica, la lista se depuró hasta llegar a un shortlist de tres finalistas: un proveedor chino, la india Welspun y la local Techint.

En esa instancia la oferta inicial de la "T" se ubicó en USD 280 millones, un 45% por encima de la constructora de tubos de origen indio. Ante la disparidad, el consorcio abrió rondas para que los oferentes mejoraran sus propuestas. Tenaris, la empresa de Rocca, apenas recortó su precio en un 5%.

El "waiver" que no fue

El 23 de diciembre, en la reunión de directorio de SESA, se puso sobre la mesa una moción impulsada por YPF: otorgar una última instancia para ver si Techint podía mejorar su oferta a partir de una cláusula que tiene el directorio que preferencia las firmas argentinas por sobre el resto de los competidores siempre que en la compulsa, los precios de la empresa local están entre un 15% y un 20%.

Según fuentes al tanto de los hechos, nadie en el directorio apoyó la propuesta y de todas formas, la "T" no calificaba por sus precios aún más elevados. Por unanimidad, SESA —liderado por Pan American Energy (PAE) y en el que se encuentran YPF, Pampa, Golar y Harbour— aprobó y adjudicó el contrato a Welspun.

La ofensiva tardía

Con la licitación cerrada y el contrato adjudicado, Techint una semana después de la votación acercó una nueva propuesta reduciendo su precio a US$ 250 millones y tras un nuevo rechazo, el 6 de enero de 2026 el holding acerero volvió a la carga con una tercera comunicación oficial afirmando que podía igualar la oferta ganadora.

En una carta, Tenaris escribió que su objetivo era "preservar la operación industrial a largo plazo, aunque no resulte rentable para este negocio en particular, el cual representa más del 60% del mercado argentino de tubería". La firma de Techint sumó como argumento que el RIGI en sus considerandos establece entre sus objetivos principales “fomentar el desarrollo de las cadenas de producción locales asociadas a los proyectos de inversión". La respuesta de SESA fue, de todas formas, negativa.

En la industria aseguraron que la oferta de la firma de la India no sólo tenía ventajas por precios sino también por plazos y flexibilidad de pagos, algo que en un proyecto de estructura de costos fina con un contexto de precios internacionales a la baja, le dio puntos extra en la licitación.

La carta del dumping y el fantasma del cierre

Por otra parte, fuentes vinculadas al holding del acero aseguraron que la diferencia del 40% es “falsa” y que la oferta realizada por el ganador de la pulseada tiene “precios de dumping” y que los tubos de origen indio están “fabricados con chapa china”. El dumping es una maniobra por la que una empresa vende productos por debajo de sus costos (o del precio del país de origen) con el objetivo de ganar mercado y eliminar a la competencia local.

En esa misiva, consideraron que pese a las ventajas, “aun en un contexto en el que todos los países y regiones como los Estados Unidos y la Unión Europea se defienden de la competencia desleal asiática”, con ingresos fiscales que “cede el Estado nacional (y todos los argentinos), se financia el trabajo en la India y China”, mientras que la carga impositiva argentina perjudica la cadena de valor. Por ese motivo, fuentes allegadas a la "T" aseguran que el Grupo evalúa presentar un caso de dumping, bajo el argumento de “evitar el daño a la producción local y el empleo asociado”.

Tal como publicó PERFIL, fuentes que conocen el día a día de la siderúrgica local aseguraron que la pérdida del contrato podría derivar en el cierre de la planta de Siat en Valentín Alsina, con una planta de 420 trabajadores y otros cuatro empleos asociados en su cadena de valor.

En la industria, sin embargo, relativizan el impacto real en la cadena de valor local. "No es una producción 100% nacional. La chapa no se produce en Argentina; Techint la importa desde Brasil, y en la planta local se realiza el doblado y la costura", explicaron fuentes del sector. El argumento es que, al competir con la India, Techint quedó un 15% más caro que los proveedores chinos y un 40% arriba de los indios, en un esquema donde la materia prima es, en gran medida, importada.

Antecedentes y contexto global

La derrota ante la India no es el primer trago amargo para Rocca en la era Milei. El antecedente inmediato que encendió las alarmas en el holding fue la licitación de los dos tramos off shore y uno on shore —27 kilómetros en total— que conectan el Golfo San Matías con los barcos de licuefacción. Ese contrato quedó en manos de una fabricante china, que ya entregó 2.200 ductos revestidos en cemento, dejando fuera a Socotherm Americas, la pyme de Escobar que forma parte de la cadena de valor de Tenaris.

Ese episodio profundizó la cruzada personal del magnate ítalo-argentino contra lo que considera la "competencia desleal" que viene de China. Rocca mira con preocupación los números de la Cámara Argentina del Acero:

-La producción de acero crudo se desplomó un 19,6% en el acumulado anual respecto a 2024.

-Caídas en la producción automotriz, en la construcción y la línea blanca.

-Fuerte repunte de las importaciones motorizadas, en especial por China.

La entidad advirtió que este retroceso no responde solo a la recesión local, sino al impacto directo de la sobreoferta china. El gigante asiático, ante el estancamiento de su mercado inmobiliario, está volcando excedentes al mercado global a precios de dumping —por debajo de los costos reales—, lo que generó una "invasión" de material subsidiado que desplaza a la producción nacional.

En el sector energético cuestionan la dinámica de Tenaris que ”importa la chapa de Brasil y centraliza compras en Uruguay”, por lo que "el 65% de sus costos son importados".

Los caños adjudicados a Welspun deben estar listos para el segundo semestre de 2026, con el objetivo de llegar al invierno de 2028 con el sistema operativo. Se prevé el inicio de las obras de los dos ductos submarinos que llevarán el gas desde la costa hasta los barcos de exportación para marzo o abril.

Argentina LNG: la próxima batalla

La próxima gran batalla será la licitación de los caños para el megaproyecto que lidera YPF para exportar GNL y que requerirá de un financiamiento total de entre US$ 17.000 y US$ 20.000 millones vía project finance para el que el JP Morgan ya hizo una encuesta a más de 100 entidades bancarias en el mundo, tal como publicó este medio en diciembre. El esquema prevé un apalancamiento del 70% vía deuda, mientras que el equity restante —entre US$ 3.000 y US$ 4.000 millones— será aportado por las empresas socias.

Fuentes al tanto de la iniciativa aseguraron a PERFIL que en marzo se hará la adjudicación y que Techint, seguramente, estará entre los competidores que, una vez más, incluye firmas de distintas partes del mundo, algunas de origen asiático. Se trata de la construcción de un gasoducto de 48 pulgadas, un oleoducto para más de 100 mil barriles diarios y un poliducto para transportar los líquidos del gas natural (NGL).

ML