Luis Caputo lanzó una licitación clave para renovar $9,4 billones

La Secretaría de Finanzas, conducida por Alejandro Lew, anunció este lunes 26 de enero el menú de instrumentos que estarán disponibles en la licitación del próximo miércoles 28.

De acuerdo con la Secretaría, en la segunda licitación del año, se ofrecerán títulos públicos del Tesoro Nacional con el objetivo de renovar vencimientos por un total de $9,4 billones. La colocación incluirá letras y bonos capitalizables en pesos, así como instrumentos vinculados al dólar.

En este contexto, el Gobierno espera alcanzar un rollover con una reducción en la tasa de interés, luego de que en la primera licitación lograra renovar el 98% de los vencimientos ($9,37 billones), aunque con un marcado aumento en la tasa.

Primera licitación del Tesoro en 2026: “Prácticamente se logró refinanciar toda la deuda que vencía en estos días de enero”

"Para lograr este nivel de renovación, el Tesoro tuvo que convalidar tasas de interés más elevadas, especialmente en los tramos cortos. Por ejemplo, la letra con vencimiento el 27 de febrero próximo se colocó con una TEA de 49,16%, significativamente por encima de niveles previos, lo que refleja las exigencias del mercado ante condiciones de escasez de pesos", explicaron.

La recepción de ofertas se iniciará a las 10 y se extenderá hasta las 15 horas del miércoles. En tanto, la liquidación de las ofertas adjudicadas se realizará el viernes 30 del mismo mes.

Nueva licitación: los instrumentos a licitar en pesos y dólares

- Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 16 de marzo de 2026 (nueva).

- Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 31 de julio de 2026 (nueva).

- Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 30 de noviembre de 2026 (S30N6 – reapertura).

- Bono del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 15 de enero de 2027 (T15E7 – reapertura).

- Letra del Tesoro Nacional en pesos a tasa TAMAR con vencimiento el 31 de agosto de 2026 (M31G6 – reapertura).

- Letra del Tesoro Nacional en pesos ajustada por CER a descuento con vencimiento el 31 de julio de 2026 (nueva).

- Letra del Tesoro Nacional en pesos ajustada por CER a descuento con vencimiento el 30 de noviembre de 2026 (X30N6 – reapertura).

- Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón ajustado por CER con vencimiento el 30 de junio de 2027 (TZX27 – reapertura).

- Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón ajustado por CER con vencimiento el 30 de junio de 2028 (TZX28 – reapertura).

- Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar, cero cupón, con vencimiento el 30 de abril de 2026 (D30A6 – reapertura).

Córdoba licita títulos de deuda en dólares bajo ley extranjera

El próximo martes 27 de enero, la provincia de Córdoba licita títulos de deuda en dólares bajo ley extranjera, con vencimiento a 9 años y tasa fija a licitar. Las órdenes serán recibidas hasta el mismo día a las 14 horas. La suscripción mínima es de US$ 10.000 por incrementos de US$ 1.000.

FN