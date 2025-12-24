El Gobierno lanzó la licitación para concesionar un tramo de la hidrovía hasta febrero del 2026

El Gobierno, por medio de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), avanzó con el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional para la concesión de la Vía Navegable Troncal (VNT), tras aprobar los pliegos técnicos y legales que regirán el proceso, con el objetivo de garantizar la modernización, operación y mantenimiento del sistema de dragado y señalización estratégico para el comercio exterior argentino.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial en la Resolución 67/2025, bajo la firma del director ejecutivo del organismo, Iñaki Miguel Arreseygor, donde se establecen los alcances del llamado, el régimen aplicable y el cronograma para la recepción de ofertas a través del portal CONTRAT.AR.

Según la norma, la concesión se realizará bajo el régimen de obra pública por peaje previsto en la Ley 17.520 y sus modificatorias, e involucra el tramo comprendido entre el kilómetro 1238 del río Paraná, en la zona de Confluencia, y las aguas profundas naturales del Río de la Plata exterior.

El acto administrativo se inscribe en el marco del proceso de reorganización institucional dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia 3/2025, que creó la ANPYN como ente autárquico y la designó continuadora jurídica de las competencias que ejercían la ex Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables y la Administración General de Puertos.

Antecedentes y etapas previas del proceso

La resolución repasa que el procedimiento licitatorio tiene como antecedente la concesión transitoria otorgada en 2021 a la Administración General de Puertos Sociedad del Estado, así como sus sucesivas prórrogas, dictadas para asegurar la continuidad operativa de la vía mientras se definía un esquema definitivo.

También recuerda que una primera licitación fue dejada sin efecto en febrero de 2025 tras la presentación de una única oferta, decisión adoptada para promover una mayor concurrencia y competencia entre oferentes, conforme a los principios que rigen los procedimientos de contratación pública.

En ese contexto, la ANPYN impulsó la creación de Mesas de Diálogo Interdisciplinarias, que reunieron a usuarios, provincias, cámaras empresarias, sindicatos, universidades y organismos internacionales, con el fin de recoger aportes técnicos, ambientales y económicos para el rediseño del pliego.

El proceso participativo se vio reforzado por la intervención de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), que elaboró un informe de recomendaciones y buenas prácticas, incorporado como insumo para dotar al nuevo llamado de estándares alineados con criterios internacionales.

Pliegos, licitación y plazos establecidos

La resolución aprobó formalmente los Pliegos de Bases y Condiciones y las Especificaciones Técnicas, que estarán disponibles para su consulta y descarga en el sistema CONTRAT.AR, y que constituyen el marco normativo del procedimiento licitatorio.

En paralelo, el organismo convocó a la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 1/2025, estableciendo que la fecha límite para la presentación de ofertas será el 27 de febrero de 2026 a las 13:00 horas, mediante la plataforma oficial de contrataciones del Estado.

Asimismo, se dispuso la conformación de una Comisión Evaluadora integrada por miembros titulares y suplentes designados expresamente, que tendrá a su cargo el análisis de las propuestas que se presenten en el marco del proceso.

Por último, la ANPYN ordenó la publicación y difusión del llamado tanto en el Boletín Oficial como en portales nacionales e internacionales especializados, con el fin de asegurar la publicidad, transparencia y alcance global de una licitación considerada estratégica para el transporte y el comercio de la Argentina.

