El mercado de activos digitales en Argentina inicia la semana con movimientos moderados. Los inversores siguen de cerca la cotización de las principales divisas en la plataforma Rava Bursátil hoy.

A cuanto cotiza Bitcoin hoy

Precio en dólares: US$ 87.807,00

Precio en pesos: $133.491.543,70

Cotización criptomonedas lunes 26 de enero

El Bitcoin es la primera moneda digital descentralizada, lanzada en 2009 por Satoshi Nakamoto. Funciona mediante tecnología blockchain para permitir transacciones de valor de persona a persona sin la necesidad de intermediarios bancarios.

A cuanto cotiza Ethereum hoy

Precio en dólares: US$ 2.907,81

Precio en pesos: $4.405.100,88

Compras al exterior en récord: por qué el boom puerta a puerta no amenaza a la industria local

Ethereum es una plataforma global de código abierto para aplicaciones descentralizadas. Su criptomoneda nativa, Ether, se utiliza para pagar transacciones y servicios de computación dentro de su propia red de contratos inteligentes.

A cuanto cotiza Binance Coin hoy

Precio en dólares: US$ 635,50

Precio en pesos: $961.346,27

Binance Coin (BNB) es el activo digital que impulsa el ecosistema de Binance, uno de los mayores exchanges de criptomonedas del mundo. Se utiliza para pagar comisiones en la plataforma y participar en ventas de tokens exclusivos.