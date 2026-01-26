El mercado de activos digitales en Argentina inicia la semana con movimientos moderados. Los inversores siguen de cerca la cotización de las principales divisas en la plataforma Rava Bursátil hoy.
A cuanto cotiza Bitcoin hoy
Precio en dólares: US$ 87.807,00
Precio en pesos: $133.491.543,70
El Bitcoin es la primera moneda digital descentralizada, lanzada en 2009 por Satoshi Nakamoto. Funciona mediante tecnología blockchain para permitir transacciones de valor de persona a persona sin la necesidad de intermediarios bancarios.
A cuanto cotiza Ethereum hoy
Precio en dólares: US$ 2.907,81
Precio en pesos: $4.405.100,88
Ethereum es una plataforma global de código abierto para aplicaciones descentralizadas. Su criptomoneda nativa, Ether, se utiliza para pagar transacciones y servicios de computación dentro de su propia red de contratos inteligentes.
A cuanto cotiza Binance Coin hoy
Precio en dólares: US$ 635,50
Precio en pesos: $961.346,27
Binance Coin (BNB) es el activo digital que impulsa el ecosistema de Binance, uno de los mayores exchanges de criptomonedas del mundo. Se utiliza para pagar comisiones en la plataforma y participar en ventas de tokens exclusivos.