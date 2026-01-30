Los créditos ANSES podrían volver a estar disponibles en 2026 luego de haber sido eliminados por decreto en 2025. Un nuevo proyecto de ley presentado en el Congreso busca restituir esta línea de financiamiento estatal con un objetivo específico: permitir que sectores vulnerables cancelen deudas bancarias y de tarjetas de crédito con condiciones más accesibles.

La iniciativa fue impulsada por bloques de la oposición y propone volver a utilizar recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para otorgar préstamos personales a tasas inferiores a las del sistema financiero tradicional.

El debate legislativo está previsto para el inicio de las sesiones ordinarias del Congreso, el 1° de marzo de 2026, por lo que, por ahora, se trata de una propuesta en análisis y no de un beneficio vigente.

Por qué vuelven a debatirse los Créditos ANSES

Los créditos otorgados por ANSES fueron dados de baja en 2025 mediante el decreto 421/2025, como parte de un proceso de ajuste y reordenamiento del gasto público. Sin embargo, el fuerte endeudamiento de jubilados, beneficiarios de asignaciones y trabajadores informales volvió a poner el tema en agenda.

Según los fundamentos del proyecto, una gran parte de estos sectores enfrenta altas tasas de interés en tarjetas de crédito, financieras y fintech, lo que vuelve casi imposible salir del circuito de deuda.

Quiénes podrían acceder a los nuevos créditos ANSES

A diferencia de programas anteriores, la iniciativa amplía el universo de beneficiarios. De aprobarse la ley, podrían solicitar el crédito:

- Jubilados y pensionados del SIPA que cobren hasta seis haberes mínimos.

- Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo.

- Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC).

- Monotributistas inscriptos en las categorías A, B, C y D.

- Trabajadores registrados con ingresos de hasta seis salarios mínimos.

- Personal de casas particulares debidamente registrado.

- El criterio central es incluir a personas que hoy no acceden al crédito bancario formal o lo hacen en condiciones muy desfavorables.

Montos máximos y condiciones del préstamo

El proyecto establece una serie de parámetros técnicos para evitar el sobreendeudamiento:

- Monto máximo: hasta $1.500.000, con actualizaciones automáticas según el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

- Tasa de interés: Tasa Mayorista de Argentina (TAMAR) + 10 puntos porcentuales, por debajo de los costos de tarjetas de crédito.

- Límite de cuota: el valor mensual no podrá superar el 30% del ingreso neto del solicitante.

Este esquema busca garantizar que el crédito sea sostenible en el tiempo y no comprometa el ingreso mensual.

Cómo se usaría el dinero del crédito

Uno de los puntos más novedosos del proyecto es que el dinero no se entregará en efectivo. El sistema sería completamente digital y se gestionaría desde la web oficial de ANSES.

Al momento de solicitar el préstamo, el beneficiario deberá indicar a qué entidad le adeuda dinero —banco, financiera o fintech— y el organismo transferirá los fondos directamente para cancelar esa deuda.

De esta manera, el crédito cumple una función específica: ordenar pasivos existentes, no generar consumo adicional.

Cómo se pagarían las cuotas

Tal como ocurría en versiones anteriores del programa, las cuotas se descontarían automáticamente de los haberes jubilatorios, asignaciones o ingresos declarados, lo que reduce el riesgo de mora y simplifica el pago.

¿Cuándo podrían volver los Créditos ANSES?

Por el momento, los créditos ANSES no están vigentes. Para que el programa vuelva a funcionar, el proyecto debe ser tratado y aprobado por ambas cámaras del Congreso luego del inicio de las sesiones ordinarias en marzo de 2026.

Hasta que eso ocurra, ANSES no habilitó inscripciones ni formularios para solicitar préstamos.