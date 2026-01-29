El Gobierno declarará por decreto la Emergencia Ígnea para las provincias patagónicas afectadas por los incendios

Manuel Adorni, el jefe de Gabinete de Javier Milei, anunció a través de su cuenta oficial de X que “se está procediendo a firmar el Decreto de Necesidad y Urgencia que declara la Emergencia Ígnea en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa”. La medida fue decidida luego que el Gobierno recibiera fuertes críticas de la oposición por su inacción a la hora de combatir los incendios en la Patagonia y además gobernadores aliados lo presionaran para que actuara lo más rápido posible.

Manuel Adorni anunciando que se declarará la Emergencia Ígnea en las provincias patagónicas

El sur de Argentina sufre uno de los incendios forestales más grandes de su historia. En la provincia de Chubut, el fuego ya destruyó más de 45.000 hectáreas de zonas protegidas, bosques y áreas rurales, y centenares de bomberos y brigadistas luchan para que las llamas no alcancen las localidades pobladas. El área más golpeada es el Parque Nacional Los Alerces, donde más de 20.000 hectáreas fueron arrasadas completamente por el fuego.

La situación se complicó por las malas condiciones climáticas. Según el bombero Rubén Oliva, que forma parte de los operativos en Chubut, la sequía es uno de los mayores problemas que enfrentan, al hacer que árboles y plantas estén muy secos. “No hubo nevadas importantes en invierno ni lluvias abundantes que ayuden”, explicó en una entrevista televisiva. Además, el viento se mueve de forma errática, haciendo que ni siquiera los expertos puedan predecir dónde irán las llamas, impidiendo planificar cualquier tipo de estrategia eficiente.

La emergencia también alcanza a Río Negro, Neuquén, La Pampa y Santa Cruz, donde hay importantes focos activos de fuego o zonas en riesgo. Por ese motivo, los gobernadores de la región le habían pedido al Congreso la declaración de la “Emergencia Ígnea”, con el fin de ampliar los recursos disponibles para prevenir y combatir el fuego.

Incendios forestales en el sur

Esteban Paulón, diputado nacional de Provincias Unidas, apuntó contra Javier Milei pidiéndole que “deje los shows musicales para otro momento” y se “ocupe” de los incendios que avanzan en el sur de Argentina. El legislador subió un texto a su cuenta oficial de X que comienza remarcando: “Le escribí al Presidente porque la Patagonia arde y el Estado está ausente. Defender el ambiente y a quienes ponen el cuerpo no puede esperar”, escribió.

Y luego agregó: “Lo que pasa en la Patagonia es una tragedia: 45 mil hectáreas arrasadas por el fuego, mientras el Estado se retira y se recortaron más del 70% de los presupuestos para prevenir y combatir los incendios. Mientras tanto, los que defienden lo que es de todos, brigadistas y bomberos, lo hacen con salarios bajos, contratos precarios e inestabilidad laboral”.

Finalmente, el diputado remarcó, haciendo referencia a los shows en Mar del Plata a los que asistió Milei horas atrás: “Deje los shows musicales para otro momento. Ocúpese del ambiente”.

