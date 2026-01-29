Incendios en Chubut: el Club Político Argentino reclama más recursos al Gobierno nacional

Con los incendios forestales aún activos en Chubut y un escenario que las autoridades provinciales califican como crítico, el Club Político Argentino (CPA) difundió una declaración pública en la que reclama al Poder Ejecutivo nacional una mayor asignación de recursos económicos e institucionales para combatir el fuego.

En el documento, titulado “Ayuda extra ya”, la organización advierte sobre el impacto de los incendios en vidas humanas, fauna y recursos forestales, y sostiene que la situación “no admite demoras” en el refuerzo de la respuesta estatal. El pronunciamiento se suma a una serie de pedidos similares que en las últimas semanas realizaron intendentes, brigadistas y organizaciones ambientales de la región.

Según expresa el comunicado: "Hay muchas vidas humanas en juego, además de la muerte de animales y destrucción de recursos forestales que están ocurriendo, y que no admiten demoras en que se incrementen esfuerzos con esta finalidad."

Declaración del Club Político Argentino sobre los incendios forestales en Chubut

Sin embargo, desde el Gobierno nacional aseguran que el Sistema Nacional de Manejo del Fuego mantiene personal y medios desplegados en la provincia, con brigadas, aeronaves y asistencia logística en coordinación con Chubut. Fuentes oficiales remarcan que la magnitud del desastre responde, en parte, a condiciones climáticas extremas, como sequía prolongada, altas temperaturas y fuertes vientos.

Desde la administración provincial, en tanto, reconocen el esfuerzo nacional pero insisten en que los recursos resultan insuficientes frente a la extensión de los focos, que ya afectaron decenas de miles de hectáreas. En ese sentido, remarcan la necesidad de mayor presencia aérea y refuerzos sostenidos en el tiempo.

Especialistas en gestión ambiental y prevención de incendios consultados por distintos medios coinciden en que el problema excede la coyuntura: advierten sobre años de subfinanciamiento, falta de planificación preventiva y una estructura que suele reaccionar cuando el daño ya es irreversible.

El pronunciamiento del CPA, integrado por exfuncionarios, académicos y referentes políticos de distintos espacios, se inscribe así en un clima de presión creciente sobre el Ejecutivo nacional, en medio de una emergencia ambiental que sigue activa y con pronóstico incierto para las próximas semanas.

La Declaración Completa del Club Político Argentino sobre los incendios en Chubut

“Ayuda extra ya”

Frente a la dramática situación de los incendios forestales que están ocurriendo en la provincia de Chubut, el Club Político Argentino se suma al reclamo ciudadano de “ayuda extra ya”, instando a que el Poder Ejecutivo nacional implemente, a través de los instrumentos que considere adecuados, mayores recursos económicos e institucionales a la lucha contra el fuego en ese territorio.

Hay muchas vidas humanas en juego, además de la muerte de animales y destrucción de recursos forestales que están ocurriendo, y que no admiten demoras en que se incrementen esfuerzos con esta finalidad.

