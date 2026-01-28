Benito Fernández: "Me fundí por tercera vez en mi país, necesitás que el Estado esté presente"

El prestigioso diseñador Benito Fernández aseguró que se fundió “por tercera vez” en la Argentina al describir el duro momento que atraviesa la industria textil en el país.

Crisis textil en Corrientes: "La apertura indiscriminada de las importaciones, hacen muy difícil competir"

“Por tercera vez en mi país me fundí”

Yo cerré mi prêt-à-porter el año pasado, directamente me fundí. Por tercera vez en mi país me fundí”, afirmó el empresario.

“En el 2000, en el 2020 y en el 2025. Cerré el prêt-à-porter y me quedé con la alta costura”, agregó en declaraciones a A24.

“A mí me gusta ser popular. Entonces me quedé con las licencias que son los perfumes, zapatillas, muebles”, contó sobre su estrategia para enfrentar el impacto en el rubro textil.

“No pude sostener el prêt-à-porter pero voy a lanzar un edificio en La Plata con mi nombre y estoy licenciando la marca en otros productos”, puntualizó el artista.

“Es imposible producir en este país”

“Lamentablemente en lo que es moda me quedé nada más que con lo es la alta costura”, insistió Fernández.

Además señaló que “es imposible producir en este país” y que “hace cuatro gobiernos que nos vienen destruyendo”.”Cómo podemos invertir, salvo los grandes capitalistas y gente que tiene mucha plata”, evaluó.

La textil Alal cerró en Goya, dejó a 260 familias en la calle y apuntó a las políticas económicas del Gobierno nacional

“Estado presente”

“Necesitás que el Estado esté presente. Si el Estado está presente, el privado acompaña. Si el Estado te ayuda con impuestos, el privado necesita poner la guita en algo. Pero cómo la va a poner en un lugar donde le ponen 52% por ciento de impuestos”, cuestionó.

“Yo no quiero que el Estado me regale, yo quiero que apoye esta industria como hizo España hace 30,40 años, Brasil hace 20. Y son potencias cuando eran países que no existían en la moda”, aclaró Fernández.

Para el creador “el diseño es lo que hace que el valor agregado pueda ser competitivo”. “Si hay diseño, sos competitivo. Y acá tenemos diseño”, subrayó.

“Lo que pasa es que los gobiernos no apoyan esta industria”, concluyó Fernández.