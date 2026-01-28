Murió una menor de 13 años que ingresó a una laguna para refrescarse en Chaco

Una menor de 13 años murió este martes por la tarde luego de ingresar a una laguna del barrio Balastro I, en la ciudad de Fontana, en un episodio que activó una investigación judicial para determinar con precisión cómo se produjo el fallecimiento.

De acuerdo a la información que pudo confirmar este medio a través de fuentes judiciales, la adolescente se encontraba junto a un grupo de amigos con quienes había salido a caminar. Debido a las altas temperaturas, decidieron meterse a la laguna para refrescarse. La menor ingresó primero al agua, mientras los demás lo hacían detrás.

Con el correr de los minutos, advirtieron que la joven no regresaba a la superficie. Ante esa situación, comenzaron a buscarla y finalmente la encontraron flotando en el agua, ya sin signos vitales. De inmediato se dio aviso a la Policía y a los servicios de emergencia.

Inseguridad en Chaco: murió un jubilado que fue atacado durante un violento asalto en Resistencia

En el lugar intervino personal de la Comisaría Primera de Fontana, junto con equipos de salud, que confirmaron el fallecimiento. Por disposición de la Fiscalía en turno, el cuerpo fue trasladado al Instituto Médico de Ciencias Forenses (IMCIF) para la realización de la autopsia.

El examen forense, practicado alrededor de las 11 de este miércoles, no arrojó registros de traumatismos, golpes ni indicios de abuso, lo que permitió descartar, en esta etapa de la causa, la intervención de terceros.

El fiscal interviniente tomó declaración a los testigos, quienes ratificaron la secuencia de hechos. No obstante, desde la Fiscalía aclararon que la investigación continúa abierta, con medidas orientadas a evaluar otros posibles factores que pudieran haber incidido en el desenlace, entre ellos si existió algún tipo de consumo previo.

La causa permanece en trámite mientras la Justicia aguarda los informes complementarios para determinar con mayor precisión las circunstancias que rodearon la muerte de la adolescente.