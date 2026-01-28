El dueño de helados Lucciano's, Christian Otero, apoyó el rumbo económico de la gestión del presidente Javier Milei, aunque advirtió que “hay muchos rubros que se van a tener que reconfigurar”.

“Un camino largo y duro”

“El gran logro del gobierno de Milei fue haber bajado la inflación. Creo que con el nivel de inflación que teníamos era muy difícil poder pensar un país a largo plazo”, sostuvo el empresario.

“Yo creo que este es un camino que va a ser largo, que va a ser duro, que quizás todavía hay actividades que no la están pasando bien. Hay quizás mejoras que no llegan a la gente, pero bueno en mi caso entiendo que hay que apoyar, que es un camino duro, difícil, pero entiendo que vamos en la dirección correcta”, agregó en declaraciones al canal de streaming Buenas Tardes China.

Además señaló que “este es un gobierno que apoya al empresario, que tiene una visión más capitalista”.

“Hay rubros que lo están sufriendo”

“Pero sí entiendo que hay muchos rubros que se van a tener que reconfigurar, readaptar. Y sí el gobierno va a tener que trabajar para brindar igualdad de condiciones para poder competir”, aseguró

“Hay rubros que lo están sufriendo, rubro textil por ejemplo. Tengo muchos amigos en el rubro, pero bueno creo que Argentina en algún momento lo tenía que pasar”, puntualizó Otero.

“Veníamos realmente de una situación muy compleja y este no es un país que lo vas a arreglar en dos o tres años. Esto creo que va a necesitar mucho tiempo. En el contexto macro se están tomando las medidas para que el país pueda empezar a salir a caminar”, evaluó el dueño de la heladería que recibió a Milei en Mar del Plata.

Riesgo país

“La perforación de los 500 puntos de riesgo país es un tema muy importante porque sin dudas Argentina de a poquito empieza a tener otro acceso a los mercados, otro financiamiento, que eso en definitiva creo que va a terminar llegando a la gente en algún momento”, concluyó Otero.