Industrial que votó a Milei: "Queremos competir, pero necesitamos condiciones similares a las de China"

El industrial metalúrgico Edgardo Padinger, titular de Ferma S.A, sostuvo que “se puede competir con cualquiera si vos tenés más o menos las herramientas similares que tiene la competencia”.

“El punto fundamental es tener acceso a materia prima a un precio razonablemente internacional”, agregó en declaraciones con el streaming BT China de Jairo Straccia.

Además señaló que su insumo principal es “el acero en chapa, un commodity que parte muy pequeña se fabrica en la Argentina y el resto es todo importado”.



Crisis textil en Corrientes: "La apertura indiscriminada de las importaciones, hacen muy difícil competir"

Precio del acero en chapa

El empresario explicó que le compra “mucho” a la empresa Ternium del grupo Techint “pero no están con el precio exactamente como yo necesitaría para ser activamente competitivo contra los chinos”.

Padinger, quien confirmó que votó a Milei, indicó que “el otro tema que es el costo financiero argentino que afortunadamente estamos con un programa donde el dólar está clavado” aunque luego aclaró que “la tasa de interés en pesos está en el 40%”.

La textil Alal cerró en Goya, dejó a 260 familias en la calle y apuntó a las políticas económicas del Gobierno nacional

“No podemos regalar mercado”

“Competir, competimos todos, todos los días. Vos en tu programa, yo en mi empresa. Todos competimos. En fin salimos todos los días que hay sol, pero tenemos que tener herramientas similares”, insistió. “Nosotros no podemos regalar mercado”, enfatizó el industrial.

“La macro está bien. Si bien el gobierno siempre ha dicho que ellos se ocupan de la macro y que de la micro nos ocupemos nosotros. Yo estoy de acuerdo con eso pero no entregar el mercado, no ser angelitos”.

“Nosotros somos amigos casi íntimos con Trump, que hace exactamente lo contrario. Políticamente nos movemos en tándem y vamos a Davos y decimos lo que dice Trump. Y Trump te enchufa un arancel del 200%, si no le gusta cómo lo saludaste. Y es la realidad”, concluyó Padinger.