Misiones: un incendio de malezas afectó unas 10 hectáreas en Loreto

Bomberos controlaron un incendio de unas 10 hectáreas en Misiones, pero no hubo heridos, informó el Gobierno provincial.

“El incendio se registró en la jurisdicción de la Comisaría de Loreto, generando la rápida intervención de bomberos y policías”, indica un parte oficial.

“El foco ígneo se desarrolló en los lotes N° 42 y N° 50, donde las llamas avanzaron sobre una superficie estimada en unas 10 hectáreas”, agrega el comunicado.

Bomberos de Santa Ana trabajaron intensamente en el lugar para controlar y sofocar el fuego.

No hubo heridos

De acuerdo a las primeras evaluaciones, el fuego se habría originado de manera accidental.

“No se registraron personas lesionadas ni detenidas”, señalaron las fuentes.

Riesgo extremo de incendio

El Gobierno de Misiones comunicó que el riesgo de incendio en toda la provincia es “extremo” por lo que dio a la ciudadanía algunas recomendaciones para prevenir eventuales focos.





Fuente: Ministerio de Gobierno – Policía de Misiones