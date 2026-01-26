Perfil
INCENDIOS

Misiones: el riesgo de incendios es extremo y el gobierno refuerza las medidas de prevención

El Gobierno de Misiones apeló "a la concientización ciudadana para evitar incendios y proteger la selva misionera y la seguridad de la población".

MISIONES. El riesgo de incendios es extremo. | GOBIERNO DE MISIONES.

Las condiciones climáticas actuales, caracterizadas por altas temperaturas y escasez de lluvias, ubican al índice de peligro de incendios en un nivel extremo en toda la provincia de Misiones.

Riesgo extremo de incendio

Frente a este escenario, el Gobierno solicita a la comunidad extremar las medidas de prevención y actuar con responsabilidad, a fin de evitar situaciones que puedan derivar en incendios forestales, rurales o urbanos, protegiendo el ambiente, los recursos naturales y la seguridad de todos los misioneros y misioneras.

Recomendaciones

Además, a través del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables, se recuerda que durante la temporada de mayor riesgo de incendios es fundamental cumplir con una serie de recomendaciones básicas:

  • No prender fuego ni quemar residuos.
  • No arrojar colillas de cigarrillos ni fósforos.
  • No realizar fogatas en áreas naturales.
  • No tirar basura en rutas, caminos o espacios abiertos.
  • Ante la presencia de humo o fuego, llamar de inmediato al 911.

Asimismo, se destaca que la prevención es una responsabilidad colectiva y que el compromiso de cada ciudadano resulta clave para proteger la selva misionera y los recursos naturales de la provincia.

