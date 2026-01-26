Misiones: el riesgo de incendios es extremo y el gobierno refuerza las medidas de prevención

Las condiciones climáticas actuales, caracterizadas por altas temperaturas y escasez de lluvias, ubican al índice de peligro de incendios en un nivel extremo en toda la provincia de Misiones.

Misiones: bomberos controlaron incendios de malezas en Itaembé Guazú y Garupá

Riesgo extremo de incendio

Frente a este escenario, el Gobierno solicita a la comunidad extremar las medidas de prevención y actuar con responsabilidad, a fin de evitar situaciones que puedan derivar en incendios forestales, rurales o urbanos, protegiendo el ambiente, los recursos naturales y la seguridad de todos los misioneros y misioneras.

FITUR 2026: Misiones avanzó en inversiones y vuelos

Recomendaciones

Además, a través del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables, se recuerda que durante la temporada de mayor riesgo de incendios es fundamental cumplir con una serie de recomendaciones básicas:

No prender fuego ni quemar residuos.

No arrojar colillas de cigarrillos ni fósforos.

No realizar fogatas en áreas naturales.

No tirar basura en rutas, caminos o espacios abiertos.

Ante la presencia de humo o fuego, llamar de inmediato al 911.

Asimismo, se destaca que la prevención es una responsabilidad colectiva y que el compromiso de cada ciudadano resulta clave para proteger la selva misionera y los recursos naturales de la provincia.