FITUR 2026: Misiones avanzó en inversiones y vuelos

El Gobierno de Misiones desarrolla una intensa agenda institucional en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) “con el objetivo de consolidar la proyección internacional del destino y avanzar en la generación de inversiones que fortalezcan la actividad turística y el empleo en la provincia”, se informó oficialmente.

Misiones en FITUR

“La participación misionera es encabezada por el gobernador Hugo Passalacqua, junto al ministro de Turismo, José María Arrúa, e incluye presentaciones oficiales, reuniones con empresarios internacionales y encuentros con referentes del sector público y privado vinculados al turismo, la conectividad aérea y la inversión en infraestructura”, indica un comunicado oficial.

“Vengan a invertir, vengan a divertirse, vengan a disfrutar de la selva continua más grande de Sudamérica. No hay selva más grande que la de Misiones después del Amazonas: son un millón y medio de hectáreas continuas, con más de 250 saltos, además de las reducciones jesuíticas, una cultura que viene desde el 1600 y que invitamos a conocer”, expresó el mandatario misionero durante la presentación realizada en el stand de Argentina.

“Misiones es una provincia muy diversa, con etnoturismo, turismo religioso y una identidad que se enriquece por compartir fronteras con dos países. Somos una provincia trilingüe: portugués, guaraní y español. Los esperamos”, agregó ante operadores y representantes internacionales.

Inversiones y reuniones

Passalacqua mantuvo un encuentro con Michel Durrieu, director general de Huttopia, empresa francesa líder en ecoturismo y glamping, con quien avanzó en propuestas para el desarrollo de ecolodges y glampings de alta gama en Misiones.

“Avanzamos en propuestas de ecolodges y glampings de alta gama. En tiempos difíciles, seguimos trabajando para atraer inversiones que se traducen en más oferta turística y más empleo para las familias misioneras”, señaló el gobernador.

La agenda incluyó también un encuentro con Miguel Ángel Hernández, director global de Desarrollo de Negocios y Alianzas de HBX, el mayor banco de camas del mundo, con el objetivo de fortalecer la presencia de Misiones en los principales circuitos de comercialización turística internacional.

Conectividad aérea y vínculos con Europea

Passalacqua también mantuvo un encuentro con autoridades de Air Europa, encabezadas por su CEO, Richard Clark, donde se abordó la posibilidad de avanzar en acciones conjuntas para fortalecer la conectividad aérea internacional.

“En particular, se analizó la recuperación de la ruta Madrid–Iguazú, una conexión estratégica para el turismo provincial que dejó de operar durante la pandemia de Covid-19, así como el crecimiento de frecuencias y nuevas rutas desde Europa hacia la Argentina, con impacto directo en destinos como Iguazú”, precisa el documento oficial.

El mandatario se reunió además con Gibson Prezziuso, director comercial de la aerolínea española Plus Ultra, con quien evaluó alternativas para ampliar los vuelos directos entre Europa y Misiones.

De ese encuentro participó también Gustavo Santos, director regional para las Américas de ONU Turismo, quien acompaña a la provincia en su proceso de consolidación como destino de alcance mundial.