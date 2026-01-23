Pullaro: “Con valentía, decisión, inversión y método logramos que 2024 y 2025 fueran los años menos violentos del siglo en Santa Fe”

El gobernador Maximiliano Pullaro afirmó que “2024 y 2025 fueron los años menos violentos del siglo en Santa Fe” al encabezar este viernes la entrega de una nueva tanda de camionetas 0 km adaptadas para el patrullaje policial, destinadas a la Unidad Regional X del departamento Iriondo.

Plan de seguridad y método

Durante el acto realizado en la sede policial de Cañada de Gómez, Pullaro destacó el “plan de seguridad y el método para llevarlo adelante” y sostuvo que “se logró lo que nadie creía posible en Santa Fe: pasar de ser la provincia con mayores niveles de violencia y delito a tener parámetros similares a los de otras provincias del país”.

Además recordó que “hubo un ministro de Seguridad nacional que vino a decir que el narcotráfico había ganado la pelea”.

“Sin embargo, muchos no claudicamos y trabajamos con valentía, decisión, inversión y método para resolver los problemas de seguridad. Hoy podemos decirle a toda la provincia y a la Argentina que 2024 y 2025 fueron los años menos violentos del siglo en Santa Fe”, aseveró Pullaro.

El gobernador atribuyó los resultados “al trabajo de cada hombre y cada mujer de la Policía, tanto quienes están en la calle como las conducciones que toman decisiones operativas”.

Pullaro valoró además “el trabajo coordinado con la Policía de Investigaciones, el Ministerio Público de la Acusación y la Secretaría de Inteligencia Criminal, que permitió ser eficientes en el uso de los recursos y las inversiones”.

Camionetas y vehículos

El gobernador destacó “la incorporación de 720 camionetas nuevas y 3.600 vehículos comprados en dos años”.

“Nunca nuestra Policía tuvo tantos móviles, equipamiento y armamento. Una inversión estratégica porque la seguridad es la principal prioridad: sin contener al delito y hacerlo retroceder, es imposible plantear objetivos de desarrollo para una provincia que quiere renovarse y crecer”, completó.

Del acto participaron el intendente de Cañada de Gómez, Matías Chale; el senador por el departamento Iriondo, Hugo Rasetto; la diputada provincial Clara García, y el jefe de Policía de la provincia, Luis Maldonado; la secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Justicia y Seguridad, Georgina Orciani; el secretario de Análisis y Gestión de la Información; Esteban Santantino, entre otros funcionarios.

Fuente: Gobierno de Santa Fe.