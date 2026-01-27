Ley penal juvenil: Berni propuso "un test psiquiátrico" para determinar la imputabilidad de los adolescentes

El exministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, propuso “un test psiquiátrico” para determinar la imputabilidad de los adolescentes en el marco del debate público por la denominada “ley penal juvenil”.

Ley penal juvenil

“Celebro que el Congreso de la Nación se atreva a debatir un tema que es pendiente en materia de seguridad en la Argentina”, expresó el actual senador bonaerense.

“La criminalidad de los menores es una realidad y esa realidad hay que abordarla. Lo peor que se puede hacer es eludirla”, agregó en declaraciones a Radio con Vos.

“Celebro por un lado que se discuta la baja de la edad de imputabilidad. Por el otro lado me parece que la ley es incompleta, es insuficiente y debe discutirse de manera científica y de manera jurídica para llegar a una ley que sea pasible de implementar”, argumentó el exministro de Kicillof.

Y luego completó: “Porque si no pasa lo mismo de siempre. Son reacciones espasmódicas de la política con un fin marketinero. Ni se logra ningún resultado”.

“Test psiquiátrico”

Además consideró que “marcar la edad de imputabilidad es un tema arbitrario, más allá de las discusiones científicas que pueden existir”.

“La manera más adecuada de que sea lo más justo posible es a través de un test psiquiátrico” para determinar “la comprensión del acto criminal” y “de acuerdo a eso imputarlo o no”.

“Debe haber una junta que de manera inmediata, en menos de 24 horas de detenido el menor, dictamine si comprendió o no la criminalidad del acto”, puntualizó.

“Me parece que es algo mucho más razonable, mucho más justo para todo el mundo, y por sobre todas las cosas me parece una ley de avanzada ir en ese sentido”, evaluó Berni.

“Me parece muy discrecional que haya una edad límite. Me parece que la evolución sobre todo de los chicos no solamente tiene que ver con cuestiones biológicas sino también con un contexto social que lo rodea”, cerró a modo de conclusión.