Desde este miércoles el boleto de colectivos sube a $1.885 en el Gran Resistencia

El transporte urbano de pasajeros en el Gran Resistencia tendrá desde este miércoles un nuevo valor de boleto: $1.885, según confirmó el Gobierno provincial a través de la Subsecretaría de Transporte. La actualización del cuadro tarifario se da en un contexto de altas tensiones financieras dentro del sistema metropolitano de colectivos.

De acuerdo a lo informado oficialmente, el incremento fue definido tras la realización de audiencias públicas y un análisis técnico realizado por el Ministerio de Infraestructura junto a las empresas concesionarias. Desde el Ejecutivo remarcaron que, pese al aumento, la Provincia continuará destinando más de $1.800 millones mensuales en subsidios para cubrir la diferencia entre la tarifa abonada por los usuarios y el costo real del servicio.

El objetivo, señalaron, es amortiguar el impacto del ajuste en un servicio considerado esencial para trabajadores, estudiantes y familias del área metropolitana, especialmente en un escenario de inflación persistente y caída del poder adquisitivo.

La Procuración cuestionó el fallo que ordenó reactivar la cláusula gatillo docente

Un aumento en medio de una crisis profunda

La actualización del boleto llega en un momento crítico para el sistema de transporte del Gran Resistencia. Días atrás, la Cámara de Empresas de Transporte Automotor del Chaco (CETACH) advirtió que el sector se encuentra “al borde del colapso”, con una combinación de menores subsidios, caída de pasajeros y aumento sostenido de costos operativos.

Según expusieron los empresarios, los aportes estatales se redujeron de manera significativa respecto de años anteriores, mientras que el número de usuarios cayó a niveles históricamente bajos. A esto se suma el impacto de las paritarias del sector, con salarios que, aseguran, no están plenamente contemplados en la estructura de costos reconocida.

Cortes masivos de luz en Chaco en plena ola de calor: Secheep los atribuyó a una falla regional

Desde las compañías señalaron además que la situación ya comenzó a traducirse en reducción de frecuencias y suspensiones de personal, y reclamaron definiciones estructurales, como la conformación de un ente metropolitano de transporte y el cumplimiento de compensaciones pendientes.

Frente a este escenario, el Gobierno provincial insistió en que mantiene un seguimiento permanente del sistema y que los subsidios continúan siendo una herramienta clave para sostener la prestación. No obstante, el nuevo valor del boleto refleja las dificultades para equilibrar un esquema que depende cada vez más del aporte estatal y de una demanda en retroceso.