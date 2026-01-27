La Procuración cuestionó el fallo que ordenó reactivar la cláusula gatillo docente

El procurador general del Chaco, Jorge Canteros, se pronunció a favor de declarar inválido el fallo judicial que ordenó al Gobierno provincial restablecer la cláusula gatillo salarial para el sector docente, al advertir que la resolución se apoyó en fundamentos incompletos y omitió analizar el marco legal vigente.

El dictamen, identificado como N.º 02/2025, fue emitido en el expediente iniciado por la Federación de Sindicatos de la Educación del Chaco contra el Ministerio de Educación y la Provincia, y actualmente se encuentra bajo estudio del Superior Tribunal de Justicia. En su análisis, Canteros respaldó el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Ejecutivo provincial contra la sentencia dictada en octubre de 2025 por la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones del Trabajo.

Según expuso el jefe de los fiscales, el tribunal que ordenó la restitución del mecanismo de actualización salarial no abordó un punto central del planteo oficial: la vigencia de la Ley N.º 724-A, que establece que las escalas salariales del sector público solo pueden ser fijadas o modificadas mediante una ley formal sancionada por la Legislatura.

Para el procurador, ese argumento no era accesorio sino determinante, ya que el fallo judicial dispuso la aplicación de un esquema de recomposición salarial sin evaluar si el Poder Judicial está habilitado a hacerlo en ausencia de una norma legal que lo respalde. En ese sentido, advirtió que el control de constitucionalidad no autoriza a los jueces a sustituir decisiones propias del Poder Legislativo, especialmente en materia salarial.

Objeciones por falta de fundamentación

Canteros también cuestionó el razonamiento de la Cámara al sostener que, si bien el fallo invocó la protección del salario docente y la pérdida del poder adquisitivo, no respondió de manera expresa a un agravio clave formulado por la Provincia, lo que, según indicó, configura un supuesto de arbitrariedad.

“El pronunciamiento cumple solo de forma aparente con el deber de fundamentación”, señaló el dictamen, que cita doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y antecedentes del propio STJ chaqueño para justificar la procedencia del recurso extraordinario cuando se omiten cuestiones sustanciales del debate.

El paso que sigue en la causa

En su conclusión, el procurador general recomendó que el Superior Tribunal haga lugar al recurso de inconstitucionalidad, deje sin efecto la sentencia cuestionada y devuelva el expediente al tribunal de origen para que dicte un nuevo pronunciamiento, esta vez con un análisis integral del régimen legal aplicable.

El dictamen no define el fondo del conflicto, pero introduce un elemento clave en la causa, ya que pone bajo revisión el fallo que había ordenado al Ejecutivo aplicar ajustes salariales correspondientes a julio y octubre de 2025, en el marco del reclamo impulsado por SITECH.

Ahora será el Superior Tribunal de Justicia del Chaco el encargado de resolver si adopta la postura de la Procuración o si ratifica la sentencia que dispuso el restablecimiento de la cláusula gatillo para los docentes.