Cortes masivos de luz en Chaco en plena ola de calor: Secheep los atribuyó a una falla regional

En medio de una jornada marcada por temperaturas extremas y una fuerte demanda energética, distintos puntos de la provincia del Chaco registraron cortes de energía eléctrica durante la tarde de este lunes. Desde la empresa estatal Secheep informaron que la situación se originó por una falla en el sistema de transporte eléctrico regional, que afectó líneas de alta tensión clave para el abastecimiento provincial.

Según detalló la compañía, el inconveniente se produjo alrededor de las 15.53, cuando se registró la salida de servicio de líneas de 132 kilovoltios pertenecientes al sistema interconectado del Nordeste Argentino (NEA), en un contexto de consumo elevado en toda la región debido a la ola de calor.

Como consecuencia, se vieron afectados usuarios de Resistencia, Presidencia Roca, Pampa del Indio, Presidencia Roque Sáenz Peña, Quitilipi, Puente Libertad y otras localidades del interior, donde el suministro eléctrico sufrió interrupciones parciales o totales.

Desde Secheep señalaron que, una vez detectada la falla, los equipos técnicos activaron protocolos de emergencia y trabajaron de manera coordinada para restablecer el servicio. La normalización se dio de forma progresiva y se extendió entre las 16.00 y las 17.05, aunque en algunos sectores la reposición fue paulatina.

La empresa aclaró que el evento no se originó en la red de distribución provincial, sino en el sistema de transporte regional, del cual depende el abastecimiento eléctrico del Chaco. En ese marco, remarcaron que este tipo de contingencias se ve potenciado en jornadas de temperaturas extremas, cuando la demanda alcanza picos históricos.

Finalmente, Secheep indicó que continúa monitoreando el comportamiento del sistema ante las altas temperaturas previstas para los próximos días y pidió a los usuarios un uso responsable de la energía, especialmente en horarios de mayor consumo, para contribuir a la estabilidad del servicio.