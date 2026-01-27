Juan Pablo Valdés condicionó el apoyo a la reforma laboral: "No queremos provincias pobres"

En la antesala de la llegada del ministro del Interior, Diego Santilli, el gobernador Juan Pablo Valdés endureció su postura respecto al proyecto de reforma laboral que impulsa la Casa Rosada.

El mandatario correntino puso la lupa sobre el financiamiento del sistema y advirtió que no está dispuesto a avalar medidas que afecten las arcas provinciales o que beneficien exclusivamente a los grandes sectores concentrados.

El punto de mayor fricción es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Esta herramienta propone que el 3% de las contribuciones patronales se destine a cubrir indemnizaciones, pero restando ese mismo porcentaje de los aportes que hoy van a la ANSES. Esta transferencia de fondos al sector privado representa un riesgo fiscal de u$s2.500 millones anuales que debilita el sistema previsional.

"No podemos entregar directamente a los empresarios el 3% de una financiación de ANSES porque no sabemos cómo va a ser utilizada", disparó el gobernador, quien exigió que los beneficios fiscales se orienten a los pequeños productores y comercios, y no a los "grandes industriales".

El costo fiscal: Ganancias en la mira

Además de la letra chica de la reforma laboral, Valdés puso sobre la mesa el impacto de los cambios tributarios. Según los cálculos del Ejecutivo provincial, la baja en el Impuesto a las Ganancias —un tributo coparticipable— le restará a Corrientes aproximadamente $70 mil millones.

"Nos complica y nos afecta. Es algo que venimos discutiendo porque buscamos ser competitivos, pero eso no puede significar que las provincias sean pobres", remarcó el mandatario.

Esta pérdida de recursos será el eje central de la negociación con Santilli, ya que Valdés controla los tres votos de los senadores correntinos, piezas clave para que el oficialismo logre la sanción en la Cámara Alta.

Cumbre con Santilli en Corrientes

Valdés confirmó que espera la ratificación oficial de la visita de Santilli para este fin de semana. El encuentro no será meramente protocolar: el gobernador busca "trasladarle la preocupación por la situación del sector industrial" y condicionar el apoyo legislativo a un esquema de compensaciones que proteja el flujo de fondos hacia la provincia.

La reunión marcará el pulso de la relación entre Corrientes y el Gobierno de Javier Milei para el resto del año. Tras las críticas del radicalismo local por la falta de reciprocidad en obras públicas, Valdés llega a esta cumbre con una agenda cargada de reclamos financieros y la firme intención de no ceder recursos sin garantías de inversión nacional.