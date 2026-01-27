Licitación de colectivos: el plan del intendente Polich para "repensar" el transporte en Corrientes

En medio de un servicio marcado por la deficiencia y los conflictos gremiales, el intendente de la ciudad de Corrientes, Claudio Polich, abrió la puerta a una postergación en el proceso de renovación del sistema de colectivos.

El jefe comunal confirmó que analiza prorrogar la licitación del transporte público por un plazo de "dos o tres meses" para recolectar información técnica y evitar decisiones apresuradas.

El contrato actual vence en marzo, pero Polich prefiere ganar tiempo para corregir fallas estructurales. “Tenemos que ser responsables y mirar qué es lo que podemos hacer para que la gente tenga el menor impacto posible con el mejor servicio”, explicó el mandatario, subrayando que el objetivo es conjugar las necesidades de los usuarios con la capacidad real de pago del municipio y los vecinos.

Mesa de diálogo y sustentabilidad

Para Polich, la solución al problema del transporte requiere de una construcción política amplia. El intendente planea convocar a una mesa integrada por la Municipalidad, el Concejo Deliberante, las empresas y el gremio UTA. "Es un tema complejo que amerita la comparecencia de todos los sectores", admitió a radio Sudamericana.

El eje de la discusión será la sustentabilidad económica. Según el jefe comunal, el sistema se sostiene con la "carga" (cantidad de pasajeros). "Mínimo tiene 50 asientos; dividimos el costo por la cantidad de gente que va dentro. Si la gente es muy poca, el costo es muy alto", detalló de forma pedagógica para explicar por qué el boleto tiende a subir ante la baja demanda.

La competencia "desleal" de las motos

Uno de los puntos más polémicos de las declaraciones del intendente fue su análisis sobre por qué los correntinos abandonan el colectivo. Además de las fallas en la frecuencia, Polich apuntó directamente contra el uso masivo e irregular de motocicletas.

“La gente descarta el servicio por la comodidad de un vehículo como la moto, que te permite andar entre cinco, sin casco, sin patente y contramano. Eso compite deslealmente contra el transporte público”, sentenció. Polich advirtió que esa "avivada" tiene un costo social altísimo: "Termina en el Hospital Escuela o en la terapia del Pediátrico".

Con la prórroga en estudio, el Gobierno local busca frenar la crisis de un sector que viene de sufrir paros sostenidos y garantizar un esquema de recorridos que recupere la confianza del usuario antes de firmar el nuevo contrato por los próximos años.