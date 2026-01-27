La Provincia confirmó cuándo se cobrarán los salarios de enero

El Gobierno del Chaco anunció el calendario de pago de los sueldos correspondientes al mes de enero, que se hará efectivo entre el lunes 2 y el martes 3 de febrero, alcanzando a trabajadores activos y pasivos de la administración pública provincial.

De acuerdo a lo informado oficialmente, jubilados y pensionados serán los primeros en percibir sus haberes: el dinero estará disponible en cajeros automáticos desde las 21 horas del lunes 2, mientras que el cobro por ventanilla se realizará al día siguiente.

En tanto, el personal activo del Estado provincial tendrá sus salarios acreditados el martes 3 de febrero, también con disponibilidad para el retiro a través de cajeros automáticos desde las 21 horas de esa jornada.

Desde el Ejecutivo provincial destacaron que el esquema de pagos responde a la planificación financiera prevista para el inicio del año, y remarcaron que el objetivo es asegurar el cumplimiento del cronograma salarial sin demoras, garantizando previsibilidad tanto para los empleados en actividad como para el sector pasivo.

El anuncio se da en un contexto de inicio de mes marcado por altas temperaturas y una fuerte circulación económica, donde el pago de salarios representa un factor clave para el movimiento comercial y de servicios en la provincia.