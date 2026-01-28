Inseguridad en Chaco: murió un jubilado que fue atacado durante un violento asalto en Resistencia

La inseguridad en Resistencia volvió a dejar una víctima fatal. En las últimas horas se confirmó la muerte de Alberto Sosa, el jubilado de 68 años que había sido ferozmente golpeado durante un violento asalto domiciliario ocurrido el pasado 9 de enero, en jurisdicción de la Comisaría Décima.

Sosa permanecía internado en el Hospital Perrando desde el día del ataque. De acuerdo a fuentes vinculadas a la investigación, el cuadro clínico era irreversible: tenía muerte cerebral, un riñón sin funcionamiento y había atravesado además un ACV, como consecuencia directa de la golpiza.

El violento ataque en su casa

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre Pasaje Luz y Esperanza, donde la víctima fue sorprendida por dos delincuentes que actuaron con extrema violencia. Durante el asalto, los atacantes se apoderaron de una motocicleta Zanella ZB, dinero en efectivo y un teléfono celular.

Cerca de las 10 de la mañana, un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un hombre gravemente herido dentro del domicilio. Al arribar, los efectivos constataron la gravedad de la situación y solicitaron de urgencia una ambulancia, que trasladó al jubilado al hospital.

Inseguridad en Corrientes: golpe boquetero en un depósito terminó con un millonario botín

Poco después, la ex pareja de Sosa aportó datos clave al advertir el faltante del rodado, el dinero y el celular. En la escena, además, los agresores habían abandonado otra motocicleta, que luego se confirmó que era robada.

Dos detenidos

A partir de un trabajo investigativo, personal de la División Sustracción Vehicular logró identificar el origen del rodado abandonado. Con la colaboración del damnificado de ese robo, se obtuvo información determinante sobre uno de los sospechosos. El análisis de las cámaras de videovigilancia del 911, junto con registros de comercios y testimonios de vecinos, permitió reconstruir el recorrido de huida. Ese mismo día, alrededor de las 17, efectivos policiales lograron detener a dos jóvenes, de 25 y 20 años, en un domicilio ubicado sobre calle Ramón Vázquez al 1150.

Durante el procedimiento se secuestraron la motocicleta Zanella ZB, el teléfono celular de la víctima y las prendas de vestir que los detenidos habrían utilizado al momento del ataque.

Caso Loan: elevan la recompensa a $20 millones y difunden una foto actualizada del menor

Tras la agresión, Sosa fue diagnosticado con traumatismo encéfalo craneano grave, hematoma subdural y una herida cortante en el arco superciliar izquierdo. Permanecía intubado, inconsciente y con pronóstico reservado, hasta que en las últimas horas se confirmó su fallecimiento.

La causa y una hipótesis en análisis

Con la muerte de la víctima, la causa, inicialmente caratulada como “Supuesto Robo con Lesiones”, podría ser recalificada por la Justicia. Según pudo confirmar Libertad, los investigadores no descartan que el ataque esté vinculado a la actividad de prestamista que realizaba Sosa, una línea investigativa que ahora cobra mayor relevancia para determinar el móvil del crimen. La investigación continúa en curso.