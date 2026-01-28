Formosa recibe la X Copa Argentina de Triatlón – Vuelta Formosa 2026

Formosa Capital volverá a posicionarse como plaza deportiva de relevancia con la realización de la X Copa Argentina de Triatlón – Vuelta Formosa, que se disputará el domingo 1 de febrero. La competencia será puntuable para el Ranking Nacional y clasificatoria a la Gran Final 2026, lo que la convierte en una de las citas más importantes del triatlón argentino.

El evento cuenta con la promoción de la Federación Argentina de Triatlón y reunirá a atletas de distintos puntos del país y de la región, en un circuito ya consolidado que se ganó un lugar de referencia dentro del calendario nacional.

Modalidades y categorías

La prueba ofrecerá alternativas para distintos niveles y edades, con el objetivo de ampliar la participación:

Sprint Age Group

Súper Sprint – Menores

Categorías menores e infantiles

Las inscripciones y la guía del atleta se encuentran disponibles a través de los canales oficiales de la organización.

Aval internacional y proyección regional

En paralelo a la fecha nacional, se disputará la Copa Regional de Desarrollo World Triathlon – Formosa 2026, una competencia internacional avalada por World Triathlon. Está destinada a atletas Junior, Sub23 Elite y Elite ubicados más allá del puesto 250 del ranking mundial, con inscripción gestionada exclusivamente a través de las Federaciones Nacionales.

Desde la organización anticipan la presencia de al menos siete países sudamericanos, un dato que jerarquiza el evento y refuerza el perfil internacional de la sede.

Una fecha estratégica del calendario

Con puntos en juego, clasificación a la Gran Final, un circuito probado y participación internacional, la X Copa Argentina de Triatlón – Vuelta Formosa se perfila como una cita ineludible para atletas, entrenadores y seguidores del triatlón.

La provincia vuelve a apostar al deporte como política de posicionamiento, consolidándose como anfitriona de eventos de alto nivel y fortaleciendo su presencia en el mapa del deporte argentino.