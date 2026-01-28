Inyecciones para adelgazar: alarma por vacunas robadas en Paraguay y su posible ingreso al mercado ilegal argentino

El crecimiento de la demanda de inyecciones para adelgazar abrió una nueva veta delictiva en la región. En Paraguay, una serie de robos a farmacias tuvo como blanco cajas completas de medicamentos inyectables de alto valor, entre ellos tirzepatida y semaglutida, utilizados para tratar obesidad y diabetes. La preocupación no se limita al país vecino: las autoridades sanitarias advirtieron que parte de ese botín podría terminar en la Argentina a través del mercado negro.

La Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) de Paraguay confirmó que los productos robados no cuentan con autorización de exportación, por lo que cualquier detección fuera del circuito formal implica, directamente, comercialización ilegal transfronteriza.

Robos en zonas fronterizas y tráfico informal

Según informó Dinavisa, los asaltos se concentraron en departamentos estratégicos por su cercanía con pasos internacionales, como Canindeyú, Alto Paraná y Salto del Guairá. En algunos casos, los delincuentes se llevaron decenas y hasta cientos de cajas de medicamentos inyectables en un solo golpe.

Desde el organismo paraguayo señalaron que en el país existen laboratorios habilitados para producir y comercializar estos fármacos, pero ninguno solicitó permisos para exportar a Argentina o Brasil. “Si aparecen en esos mercados, no salieron por canales legales”, remarcaron fuentes sanitarias.

Más allá del delito, el eje de la advertencia es sanitario. Se trata de medicamentos que requieren receta médica y estrictas condiciones de conservación, en especial cadena de frío. Sin ese resguardo, pierden efectividad y pueden generar efectos adversos graves. Desde Dinavisa alertaron que las ampollas robadas no ofrecen garantías sobre su almacenamiento ni transporte, lo que multiplica los riesgos para quienes las compren fuera del sistema formal, atraídos por precios más bajos o por la dificultad para conseguirlas en farmacias.

Mercado negro en expansión

El fenómeno no es aislado. Robos similares se registraron en ciudades de Estados Unidos, España y Brasil, impulsados por el alto costo de estos tratamientos y su creciente popularidad como “inyecciones de moda” para bajar de peso.

Especialistas señalan que este tipo de delitos podría perder atractivo cuando venzan las patentes de algunos de estos medicamentos y se generalice la producción de genéricos, un proceso que comenzará a acelerarse durante 2026. En la Argentina, incluso, la fabricación local se anticipó en algunos casos por no existir registros de patente.