"Antes no era Alemania, pero ahora es Kosovo": Grabois recorrió 6 mil kilómetros y denunció el estado de las rutas

El diputado de Unión por la Patria y referente de Patria Grande Juan Grabois recorrió 6 mil kilómetros y afirmó que “antes no era Alemania, pero ahora es Kosovo”, en referencia al panorama del estado de las rutas nacionales. Sus declaraciones abrieron el debate sobre la inversión pública en la obra vial durante la gestión del presidente Javier Milei.

El dirigente expresó sus palabras luego de viajar por distintos puntos de Córdoba, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero y Santa Fe, para realizar distintas actividades sociales y políticas.

“En estos días recorrí 5.767 km en seis provincias. Todas las Rutas Nacionales, sin excepción, están completamente hechas mierda. Antes no era Alemania, pero ahora es Kosovo”, sentenció desde su cuenta de la red social X.

Seguido a eso, Grabois cruzó la premisa libertaria de que la inversión estatal en infraestructura vial no es necesaria porque el sector privado con los correctos incentivos se va a hacer cargo de esas obras. “Los privados no vinieron corriendo a arreglarlas. La motosierra de Milei la paga tu moto, tu auto, tu camión, tu micro. El abandono no es gratis”, expresó.

El mensaje de Grabois se da en un contexto de revisión de contratos y cortes de gastos en obras públicas. El Ejecutivo impulsa un esquema en el que el sector privado debería liderar la construcción y el mantenimiento de la infraestructura, mientras el Estado reduce su intervención directa. Los especialistas en transporte alertan que en corredores de baja rentabilidad o regiones con menor circulación, la participación estatal sigue siendo clave para garantizar conectividad y seguridad vial.

