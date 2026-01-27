Javier Milei en Mar del Plata: participará del Derecha Fest y subirá al escenario teatral con Fátima Florez

Mar del Plata se prepara para recibir una nueva jornada de política, espectáculo y cultura, con Javier Milei a la cabeza. Este martes 27 de enero, el presidente argentino está en la ciudad balnearia con motivo de su “Tour de la Gratitud” y su participación en la Derecha Fest, el evento conservador y libertario que promete atraer a miles de militantes, mientras que por la noche, se subirá al escenario del Teatro Roxy junto a su ex pareja, la humorista Fátima Florez.

El evento de este martes se celebra en el parador Horizonte Club de Playa, un espacio que será escenario de discursos y música para la militancia del oficialismo y la derecha argentina. Como ya es habitual, la participación de Milei al cierre del festival tiene una carga simbólica fuerte: es un evento que no solo reúne a seguidores de La Libertad Avanza (LLA), sino también a una amalgama de figuras del espectro conservador y libertario.

En este contexto, el presidente no solo será un orador central, sino que también aprovechará la ocasión para reforzar su narrativa cultural, una de las herramientas clave de su gestión. La entrada libre y gratuita, la presencia de ministros y figuras políticas cercanas a su espacio, y la atmósfera festiva crean una postal de alto impacto político que busca consolidar el liderazgo del mandatario en la "batalla cultural" que él mismo promovió desde su llegada al poder.

Un ensayo y un tema especial con Fátima Florez

Pero la jornada no se limita a la política. Antes de ser parte del evento conservador, Milei sorprendió al público con su participación en el ensayo de Fátima Universal, el espectáculo que su ex pareja presenta en el Teatro Roxy. El presidente llegó al teatro con la agenda apretada, pero se tomó el tiempo para ensayar junto a la humorista. Florez destacó la "espectacular" calidad vocal de Milei durante el ensayo y el ambiente de camaradería que se vivió en el detrás de escena.

En entrevistas con los medios, Fátima se mostró entusiasta con el resultado del ensayo. “La voz le salió espectacular”, afirmó y subrayó la soltura con la que Milei se integró al espectáculo. No es la primera vez que el mandatario participa en una actividad de este tipo, pero esta vez lo hizo con un tema muy particular: El rock del gato, el famoso tema de los Ratones Paranoicos. Florez confirmó que el presidente cantará este tema al final de la función, un clásico de su repertorio que ya había interpretado en otras oportunidades, como en su último recital en el Movistar Arena.

La visita de Milei a Mar del Plata comenzó la noche anterior, con un fervoroso recibimiento de sus seguidores. En el hotel Hermitage, donde se alojó junto a su hermana Karina Milei, el presidente protagonizó una caminata con militantes y simpatizantes, donde intercambió sonrisas y firmó camisetas mientras los gritos a favor y en contra se hacían escuchar a lo largo de la ciudad. En medio de un operativo de seguridad que no impidió el contacto cercano con la gente, Milei se mostró como un político de terreno.

Por la tarde, Milei continuará con su agenda política y oficial, y completará la jornada con su participación en el Derecha Fest. Allí, rodeado de militantes y figuras del espacio libertario, se encargará de cerrar el evento con un discurso de tono combativo, en el que no solo hablará sobre su visión de la política nacional, sino también sobre las reformas que impulsará en las próximas semanas, como la reforma laboral y la modificación de la ley penal juvenil.

LB / ds