Los salarios públicos fueron los que más perdieron en la era Milei

En noviembre de 2025, los salarios aumentaron 1,8%, aunque quedaron por debajo de la inflación del mes, que fue del 2,5%, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). En la medición interanual, los ingresos crecieron 40,3%, superando la inflación acumulada del 31,4%.

Estos datos forman parte de un informe elaborado por la Fundación Innovación con Inclusión, basado en estadísticas oficiales del INDEC, que analiza la evolución de los salarios durante la gestión de Javier Milei. El estudio aborda la dinámica salarial desde tres puntos de referencia: enero de 2023, noviembre de 2023 —mes previo al cambio de gobierno— y noviembre de 2025, el dato más reciente disponible.

El 75% de los argentinos asegura que su salario pierde contra la inflación

Cómo varió el poder de compra en relación a los niveles previos al inicio del nuevo Gobierno

Al analizar la evolución salarial desde el inicio de la gestión Milei, o incluso desde enero de 2023, la Fundación presenta un balance con fuertes diferencias entre sectores. Los salarios privados registrados se encuentran 1,2% por debajo de los niveles de noviembre de 2023 y 3,4% por debajo de los registrados en enero de 2023.

En el caso de los salarios públicos registrados, la caída es más pronunciada: se ubican 15,5% por debajo del nivel previo al cambio de gobierno y 18,1% por debajo de enero de 2023.

Por su parte, los salarios privados no registrados muestran una evolución distinta. A junio, se encuentran 27,2% por encima de los niveles de noviembre de 2023 y 15,6% por encima de los valores de enero de 2023. Desde la Fundación aclararon que la metodología del INDEC advierte que la muestra de salarios privados no registrados posee un atraso de 5 meses. Así, los datos de noviembre corresponden a datos de junio.

Evolución de los salarios en 2025

Entre enero y noviembre de 2025, los salarios acumularon una suba promedio del 36%, impulsada por el incremento en el sector privado no registrado (87,7%), el sector público (27,7%) y el sector privado registrado (25,6%). De este modo, los ingresos quedaron por encima del Índice de Precios al Consumidor del mismo período, que fue del 27,9%.

En el desagregado mensual, el crecimiento estuvo compuesto por aumentos del 2,1% en el sector privado registrado, 1,2% en el sector público y 1,7% en el sector privado no registrado, informó el organismo estadístico nacional.

No obstante, la Fundación aclara que estas subas están expresadas en términos nominales, es decir, sin ajuste por inflación, por lo que no implican necesariamente una mejora en el poder adquisitivo. Al calcular la variación real, el panorama cambia: en noviembre, los salarios privados registrados mostraron una caída mensual del 0,4% en términos reales; los salarios públicos registrados retrocedieron 1,3%; mientras que los salarios privados no registrados fueron los únicos que registraron una leve suba real, del 0,1%.

Situación de los ingresos en general frente a noviembre de 2023

Los salarios SIPA (privados registrados) se ubican 2,6% por encima de noviembre de 2023, advierte la Fundación. El indicador RIPTE, que incluye a trabajadores privados y públicos registrados, muestra una mejora del 3,2% respecto de ese mismo mes. En contraste, el Salario Mínimo, Vital y Móvil perdió 36,2% en lo que va de la gestión Milei en relación con noviembre de 2023. Por último, la jubilación mínima con bono registra una caída del 8,0% desde noviembre de 2023.

FN