Por qué volvió a llegar un avión de la Fuerza Aérea de EE.UU. a la Argentina

Tras la repercusión ante el silencio del presidente Javier Milei sobre la llegada del avión de la Fuerza Aérea estadounidense el 25 de enero a Ushuaia, este martes aterrizó en Neuquén un Boeing C-40 Clipper vinculado a la misma entidad.

Tras la intervención del puerto, un avión militar de Estados Unidos aterrizó en Ushuaia y levantó sospechas

El avión sería el mismo que se vio en Tierra del Fuego y, según publicó el diario La Nación, hubo una visita a Vaca Muerta.

Ante el acelerado aumento de conjeturas y preguntas, el canciller Pablo Quirno decidió dar explicaciones mediante redes sociales.

En su cuenta de X, respondiendo a un usuario que mostró el mapa donde se identificaba la aeronave, explicó: “Es una delegación bipartidaria del Comité de Educación y Fuerza Laboral de la Cámara de Representantes de EE.UU. de visita en Argentina”. Además, agregó “Dado el interés que despierta el plan de gobierno de Argentina en el mundo y, en este caso, la relación estratégica entre Argentina y EE.UU., celebramos las visitas de las diferentes comitivas interesadas en nuestro país.”

La oposición alertó por el aterrizaje de una nave de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Ushuaia

No conforme con eso, citó el posteo de otro usuario que ponía en tela de juicio los manejos del gobierno y abría el debate respecto de si sería más eficiente que los vuelos sean pertinentemente informados antes de que lleguen a las agencias de noticias. “No. Las autoridades pertinentes han sido informadas y las comitivas anunciadas por el propio país. Abrazo”, se limitó a responder el mandatario.

Santiago Caputo también salió al choque de los críticos. “Aparentemente, un selecto grupo de oligofrénicos que nada dijeron del Memorándum con Irán, y de la entrega de soberanía que implicaba cederle un terreno sin control ni participación argentina a una potencia extranjera, se ponen histéricas porque una comitiva de la primera potencia mundial y principal socio estratégico de la nueva Argentina viaja a nuestro país”, expresó. “Los medios, como tienen las editoriales cooptadas por zurdos (que es lo mismo que oligofrénicos) lo reproducen” concluyó.

