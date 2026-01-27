Detuvieron a un joven tras golpear la camioneta de Javier Milei durante su visita a Mar del Plata

La visita del presidente Javier Milei a Mar del Plata quedó atravesada por un episodio de tensión cuando un joven fue detenido tras golpear la camioneta oficial que lo trasladaba. El hecho ocurrió a la salida del teatro Roxy, donde el mandatario participaba de un ensayo junto a la comediante y expareja Fátima Flórez, en el marco de su agenda política y artística en la ciudad.

Según testigos en el lugar, el joven fue reducido por al menos seis efectivos policiales con escudos, luego de agredir el vehículo presidencial en medio de protestas. Un periodista local relató la secuencia: “Cuando pasó el vehículo, lo golpeó y fue detenido por la policía”. El aprehendido fue trasladado a la comisaría primera, con jurisdicción en la zona, y quedó a disposición de la Justicia.

El incidente se produjo mientras Milei desplegaba una agenda intensa en Mar del Plata, que incluyó ensayos con Flórez, actividades vinculadas a la Derecha Fest y la continuidad de su denominado “Tour de la Gratitud”, una gira con la que busca reforzar el vínculo territorial tras las elecciones legislativas. La artista confirmó que el ensayo se desarrolló con normalidad y describió al presidente “súper cómodo”, aunque reconoció que no hubo tiempo para conversar sobre temas de la actualidad nacional por la seguidilla de compromisos oficiales.

En paralelo a esa agenda, la situación en el sur del país se agrava. Las provincias patagónicas atraviesan una emergencia ambiental por los incendios forestales, con más de 220.000 hectáreas quemadas desde el inicio del verano. La Pampa registra más de 168.000 hectáreas afectadas; Chubut, más de 45.000; Río Negro, alrededor de 10.000; Neuquén, unas 6.000; y Santa Cruz, cerca de 700, con focos aún activos en varias zonas.

Gobernadores y autoridades provinciales advierten que ya no cuentan con recursos suficientes para enfrentar la magnitud del desastre. En ese contexto, el Presupuesto 2026 impulsado por el Gobierno nacional recortó un 78% en términos reales los fondos del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, un organismo que además ya registraba subejecución presupuestaria. También se redujeron partidas para Parques Nacionales y se paralizó la obra del Comando de Operaciones contra incendios de Las Golondrinas, que había quedado en un 80% de avance y debió ser finalizada por Chubut y Río Negro con fondos propios.

Mientras en Chubut y Río Negro rige la emergencia provincial y ya se destinaron más de 10 mil millones de pesos a combustible y materiales, las administraciones locales advierten que las arcas comienzan a agotarse frente a un escenario agravado por la peor sequía desde 1968. Hasta ahora, el presidente no visitó ninguna de las zonas afectadas por los incendios y se limitó a expresiones públicas en redes sociales.

El episodio ocurrido en Mar del Plata se produce en un escenario marcado por una agenda presidencial que prioriza los actos públicos, al mismo tiempo que las provincias del sur enfrentan una emergencia ambiental de gran escala y reclaman mayores recursos y coordinación del Estado nacional para contener los incendios.

