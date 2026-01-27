La crisis por los incendios forestales en Chubut atraviesa uno de sus momentos más graves de las últimas décadas: el fuego avanza sin control en la zona cordillerana y mantiene en alerta permanente a las localidades de la Comarca Andina, donde vecinos y brigadistas reclaman refuerzos urgentes del Estado nacional bajo una consigna que se repite en el territorio: “Ayuda extra ya”. A esta altura, las llamas ya consumieron miles de hectáreas de bosque nativo.

Al momento, en varias zonas el fuego avanza a pocos metros de viviendas, caminos y áreas productivas, con un comportamiento impredecible marcado por la sequía extrema, las altas temperaturas y ráfagas de viento que superan los 50 kilómetros por hora, una situación que Carolina Ruiz, directora de Fomento y Turismo de la Cámara de Informantes Públicos (CIP) en la Comarca Andina, describió en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190), como “El pueblo está a salvo, pero hay muchos fuegos en la montaña y en los valles, y estamos dependiendo de hacia dónde va el viento”, con riesgo constante para la población.

Dicha situación es especialmente crítica en los alrededores de Cholila, donde dos incendios principales convergen y dejan a la localidad prácticamente rodeada. El fuego se inició a comienzos de enero en cercanías del Parque Nacional Los Alerces y se reactivó con fuerza en los últimos días. A este escenario se sumó la reaparición total de un foco en Puerto Patriada, que había sido controlado en gran parte y volvió a avanzar peligrosamente cerca de zonas habitadas.

La densa nube de humo cubre amplios sectores de la región, dificulta el trabajo en el terreno y afecta la salud de la población. A causa de ello, la Ruta 71 permanece cortada de manera preventiva y ya se realizaron evacuaciones ante el riesgo que representan las llamas. Otros focos activos en áreas como El Maitén y El Blanco mantienen en vilo a los vecinos, que dependen casi exclusivamente de la dirección del viento para evitar que el fuego descienda hacia las localidades.

A través del diálogo Ruiz, se advirtió sobre la gravedad del escenario y la falta de recursos suficientes para enfrentar múltiples frentes al mismo tiempo. Con un tono directo y preocupado, señaló que la capacidad local está desbordada y remarcó que el impacto no es solo ambiental, sino también social y económico.

De momento, más de 500 brigadistas de distintas provincias trabajan en la zona, apoyados por helicópteros y aviones hidrantes. Sin embargo, los fuertes vientos limitan el uso de los medios aéreos y obligan a concentrar los esfuerzos en el combate terrestre.

Paralelamente, desde el gobierno provincial, el gobernador Ignacio Torres sostuvo que algunos focos podrían haber sido intencionales y confirmó que hay investigaciones en curso. También reconoció que se trata de la peor temporada de incendios en Chubut en los últimos 20 años.

Organización vecinal, donaciones y un pedido urgente

La información oficial para colaborar se difunde a través de la cuenta @incendiosforestalesargentina

La respuesta comunitaria frente a los incendios y la falta de refuerzos en Chubut: vecinos autoconvocados impulsan colectas, reúnen donaciones y viajan a localidades cercanas como El Bolsón para comprar agua, alimentos y elementos básicos para los brigadistas que trabajan en la primera línea. Allí, la precariedad de la infraestructura y las dificultades en las comunicaciones profundizan la sensación de abandono en la zona.

Aquel reclamo por la intervención nacional se multiplica en comunicados y redes sociales. Brigadistas y habitantes de la Comarca Andina insisten en la necesidad de refuerzos inmediatos antes de que la situación se vuelva irreversible. La información oficial para colaborar se difunde a través de la cuenta @incendiosforestalesargentina, donde se centralizan datos verificados sobre donaciones y centros de acopio.

Si bien un posible cambio en las condiciones climáticas podría dar un leve respiro en las próximas horas, el riesgo sigue siendo alto. La baja humedad y el viento sostienen un escenario crítico, con especial preocupación por el avance del fuego hacia zonas más pobladas.

MV