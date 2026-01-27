Incendios en la Patagonia: “Estamos en una situación de riesgo extremo porque hay muy altas temperaturas”

La presidente de la Sociedad Rural de Neuquén, Cecilia De Larminat, habló en Canal E sobre la 83ª Expo Rural de Neuquén, realizada en Junín de los Andes, la cual volvió a posicionarse como uno de los principales encuentros ganaderos de la Patagonia. El evento estuvo atravesado por la preocupación por los incendios forestales, los debates sobre sanidad animal, la barrera patagónica y la necesidad de consensos políticos y productivos.

Cecilia De Larminat subrayó que la provincia se encuentra en “emergencia ígnea” y remarcó el rol activo del sector rural en la prevención: “Está declarada la emergencia en la provincia desde noviembre y bueno en ese sentido no se puede hacer fuego en ningún lado y nosotros como sociedad rural por supuesto acompañamos esa decisión”.

Políticas de prevención

Asimismo, explicó que se implementó un sistema de alertas tempranas: “Tenemos un grupo de alertas que hemos hecho entre todos los campos de la provincia donde están también los referentes del sistema provincial de manejo de fuego”. También enfatizó que, “lo fundamental es el ataque instantáneo”. En ese marco, señaló que, “estamos en una situación de riesgo extremo porque está todo muy seco, hay muy altas temperaturas”.

La muestra se desarrolló del miércoles al domingo, con gran afluencia de público y autoridades nacionales y regionales. De Larminat detalló que hubo reuniones clave con el SENASA y la Secretaría de Agricultura de la Nación: “Estuvimos haciendo una reunión con todos los referentes de las provincias patagónicas y con los temas sanitarios de la región”.

El sector ganadero y su influencia en la Patagonia

Entre los ejes centrales, mencionó el estatus sanitario patagónico: “Salió el tema de estatus sanitario libre de aftosa sin vacunación de Patagonia”. Sobre la producción ovina, explicó: “Estamos tratando de reflotar un poco la exposición de ovinos, que es originalmente por esa producción que La Rural tiene su exposición en enero”.

La entrevistada destacó la organización del evento: “Una circulación de gente impresionante, todo con mucho orden y la verdad que sin ningún inconveniente”. A su vez, valoró la presencia institucional: “Las autoridades de la provincia estuvieron presentes también en distintas reuniones y después en el acto inaugural del domingo”.

Uno de los temas más sensibles fue la barrera sanitaria patagónica. En este contexto, recordó que la región mantiene desde hace dos décadas el estatus de libre de aftosa sin vacunación y advirtió sobre los riesgos: “Todo el rodeo patagónico no está vacunado hace 20 años”.