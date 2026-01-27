Sector agroexportador: “Hay récord histórico de los embarques de granos y de aceites vegetales”

La economista jefe de la Bolsa de Comercio de Rosario, Emilce Terré, pasó por Canal E y se refirió a que el complejo agroexportador argentino cerró 2025 con niveles récord de despachos de granos y subproductos, impulsado por una recuperación productiva, incentivos a las exportaciones y una mayor demanda internacional.

“Tuvimos un récord histórico para lo que son específicamente los embarques de granos y de aceites vegetales”, afirmó Emilce Terré. Y precisó: “Llevó el total embarcado arriba de las 100 millones de toneladas, una marca que Argentina no rompía hace varios años”.

Mejoras en la producción agrícola ante el fin de las sequías

Asimismo, explicó que el punto de partida fue la mejora en la producción tras la sequía de 2023. “Año a año, fue mejorando la producción argentina. Entonces, eso nos dejó de por sí una buena oferta exportable”, señaló.

A ese escenario se sumaron medidas de política económica. “De enero a junio, inclusive, tuvimos una primera rebaja temporal de retenciones”, recordó Terré. Sobre la misma línea, agregó: “En septiembre tuvimos esa famosa eliminación de retenciones por tiempo determinado y lo que sucedió fue que ese cupo se cumplió en dos días hábiles”.

La tensión con Estados Unidos y un nuevo enfoque por parte de China

En el plano internacional, destacó el rol de China como demandante clave. “Estas tensiones comerciales que hay entre China y Estados Unidos llevaron a que China busque proveedores alternativos para los granos”, explicó. A su vez, añadió: “Argentina no se quedó atrás y envió un fuerte volumen, principalmente, de poroto de soja al gigante asiático”.

El trigo fue uno de los protagonistas del año. “Tuvimos una cosecha récord histórica de trigo, casi 30 millones de toneladas”, destacó la entrevistada. En ese sentido, remarcó que, “tener una nueva demanda desde China es, sin dudas, un mercado para prestar atención”.

Sobre la calidad, aclaró: “Tenemos una baja en la calidad. No es tan profunda”. También explicó que, “mientras más rendimiento tiene el cultivo, menos contenido proteico tiene”. Aún así, el mercado se adaptó: “Se fue ampliando el abanico de colocaciones en el exterior”.