Aumentan los casos de inseguridad rural en Corrientes: “Hoy producir, dormir en el campo y vivir solo da miedo”

El presidente de la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes, Carlos Raúl Roldán, analizó para Canal E la inseguridad rural y el deterioro de los caminos rurales, los cuales se consolidan como dos de los principales factores de preocupación para el sector agropecuario de Corrientes.

Sobre el crecimiento del abigeato y los delitos rurales, Carlos Raúl Roldán planteó: “Es un tema que va avanzando”. En referencia a un caso reciente en La Cruz, explicó que, “ese caso hoy tiene tres personas detenidas, un prófugo y otras dos personas disputadas, porque se descubrió que había una asociación ilícita para llevar adelante el robo de ganado”.

Cómo se manejan los grupos delictivos

Según detalló, la investigación permitió detectar una estructura criminal organizada: “Se descubrió que había un colgadero clandestino, donde se descubrió un camión de frío, donde quedó atrapado un camión que transportaba la hacienda”. Asimismo, dijo que este tipo de delitos evidencia una logística compleja y sostenida en el tiempo.

Roldán subrayó el impacto directo sobre los productores: “Nosotros, los productores, ponemos en riesgo, asumimos el riesgo de tener nuestra plata caminando en un campo”. Sobre la misma línea, remarcó que esa exposición requiere un sistema de control eficaz. “Necesitamos una policía muy fuerte que esté haciendo los controles que corresponden en las rutas y después una justicia que sea eficiente y avance a la velocidad que los productores pretendemos o necesitamos”, sostuvo.

El miedo de los productores

También alertó sobre la gravedad del escenario social en las zonas rurales: “Hoy producir y dormir en el campo y vivir solo da miedo y no debería ser de esa manera”. En ese sentido, agregó: “Deberían tener miedo los delincuentes y miedo a que los atrapen y que la justicia funcione”.

Sobre posibles responsabilidades estructurales, el entrevistado evitó acusaciones directas, pero señaló falencias claras: “No sé si es falta de infraestructura de nuestra policía o falta de presupuesto en la justicia, entiendo que son las dos cosas”. Además, destacó el efecto positivo que tuvo la acción judicial reciente en el comercio formal: “Hoy está repercutiendo de manera positiva en todos los comerciantes, en las carnicerías y la gente que paga impuestos”.

En relación al encuentro con el gobernador correntino, Juan Pablo Valdés, calificó la reunión como positiva: “Que el gobernador haya venido a la ciudad a los pocos días de haber iniciado todo esto, que haya escuchado la problemática de manera, de primera mano, la vemos nosotros como muy positiva”.