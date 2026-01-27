Qué necesita el Gobierno para consolidar la baja del riesgo país

El economista, Ernesto Mattos, en contacto con Canal E, se refirió a que el riesgo país volvió a ubicarse en el centro de la escena financiera, con el índice elaborado por J.P. Morgan rondando los 500 puntos básicos, un nivel que el mercado observa como un posible nuevo hito para la economía local.

Según Ernesto Mattos, el contexto internacional es clave para entender este movimiento: “Lo que viene cambiando en el mundo es la riqueza que se viene acumulando en base a distintas apuestas. Una, la energética, la alimentaria, y obviamente los minerales, principalmente el oro”.

La concentración del poder económico se rige por 2 países

En ese escenario, destacó el rol de las principales potencias: “Hoy, si vos ves el mundo, los más ricos lo concentran dos países, China y Estados Unidos”. Sin embargo, subrayó una diferencia relevante entre ambos modelos: “China tendría una mejor distribución del ingreso, siendo la segunda potencia del mundo, y Estados Unidos ocupando el primer lugar”.

Mattos señaló que uno de los indicadores menos observados, pero relevantes, es la rentabilidad del sistema financiero: “Un dato que tal vez hay que seguir mucho es la rentabilidad de los bancos. Cuando la rentabilidad de los bancos es negativa, pero tiene que ser muy negativa, el riesgo país tiende a subir”.

El Gobierno buscará financiamiento por medio de entidades bancarias

Al mismo tiempo, explicó que el mercado evalúa con atención la capacidad del Gobierno para volver al financiamiento externo: “Hay que ver en estos días, meses, cómo sale a pedir, si es que lo logra y puede organizar un pool de bancos, préstamos a una tasa que sería, digamos, de 5 puntos, más la tasa de la FED”. En ese marco, advirtió que, “siempre estaría como el último préstamo, la última colocación, alrededor del 9%”.

El entrevistado también puso el foco en las proyecciones oficiales: “Una de las proyecciones que tiene el Gobierno es que va a acumular casi 17.000 millones de dólares”. Aunque alertó sobre los riesgos climáticos: “Lo preocupante hoy es la sequía en el sector oleaginoso”.

Sobre el frente externo, remarcó el cambio en la demanda global de alimentos: “El principal destino del trigo hoy en la Argentina no es Brasil, es la India, es China, son los países asiáticos”. Esto abre oportunidades, pero también tensiones con otros exportadores: “Hay que ver Rusia en términos de trigo, porque anunció que viene colocando más de 20 millones de toneladas de trigo”.