Crece la expectativa por una nueva baja del riesgo país

El economista, Lucas Carattini, en comunicación con Canal E, analizó que con un riesgo país en torno a los 500 puntos básicos, el nivel más bajo de los últimos años, el debate sobre una eventual colocación de deuda vuelve a instalarse en la agenda económica argentina.

“El riesgo país, vamos a ver hoy si ya puede romper los 500 puntos”, señaló Lucas Carattini, y explicó que las comparaciones con mínimos históricos deben hacerse con cautela: “Creo que está bueno tener presente porque hay muchos que comparan con lo que fue en su momento el mínimo del riesgo país con la presidencia de Mauricio Macri en 340 puntos más o menos. La tasa de la FED era otra”.

Los 500 puntos de riesgo país serían un escenario favorable

En ese sentido, remarcó que el contexto internacional actual es distinto: “En ese momento la tasa de la FED era de 1.5, 1.75 más o menos, con lo cual, estos 500 puntos están relativamente bien”.

Al analizar experiencias recientes en la región, Carattini puso como ejemplo a Ecuador: “Creo que un caso bastante testigo de algo similar que podría ser la Argentina es lo que hizo Ecuador”. Asimismo, detalló que el país vecino “básicamente colocó unos 4.000 millones de dólares aproximadamente” y lo hizo “en una forma de canje voluntario”.

Según explicó, Ecuador “ofreció cambiar el bono más corto que tenía por bonos más largos al que quisiese de forma voluntaria”, con tasas que oscilaron entre “8.25 más o menos o 9.75”.

Se estima una emisión de deuda por parte de Argentina

Para el entrevistado, Argentina podría avanzar en un esquema similar: “Creo que es algo que la Argentina va a hacer”. En ese sentido, anticipó que, “probablemente tengas una emisión de deuda” acompañada por “un canje voluntario para, bueno, el que quiera obviamente no tenga interés en cobrar, pueda ir a plazo más largo de deuda”.

Sobre qué instrumentos podrían formar parte de ese canje, descartó a los Bopreales: “Bopreales diría que no”. Y explicó el motivo: “Una cosa es deuda del Tesoro. En Argentina yo sé que es más o menos todo lo mismo, pero bueno, los Bopreales son deuda del Banco Central en este caso y el resto es deuda del Tesoro”.