“El Gobierno tiene buenas noticias para el sector financiero, y son malas el consumo y la producción”

El economista, Federico Vaccarezza, dialogó con Canal E e hizo hincapié en la situación de las PyMEs, el empleo y el consumo, los cuales atraviesan uno de los momentos más delicados de los últimos años en Argentina.

Según Federico Vaccarezza, el contraste entre el desempeño financiero y la economía real es cada vez más evidente. “Tenemos que decir que estamos ante una calma cambiaria que se viene extendiendo y que es positivo que eso pase”, señaló, aunque aclaró que ese escenario no se replica en el consumo y la producción. En ese sentido, sostuvo: “Cuando vemos lo que pasa en la economía real y vemos lo que pasa en el consumo y en la producción nos encontramos con la contracara”.

La disparidad en el ámbito económico

Asimismo, describió la situación actual: “El Gobierno tiene muy buenas noticias para dar hacia el sector financiero, tanto en el panorama local como en el internacional, y son malas las noticias que vienen del sector del consumo y de la producción”.

Sobre la misma línea, Vaccarezza remarcó que basta observar “los indicadores vinculados principalmente a las ventas de supermercados, al consumo y a la producción industrial”, donde los números muestran una caída sostenida.

Fuerte caída en el nivel de empleo de las empresas

Uno de los puntos más alarmantes es la pérdida de empleo, especialmente en las pequeñas y medianas empresas. “Desde diciembre de 2023 hasta la actualidad, hasta el último informe de la superintendencia de riesgo de trabajo, que mide el mes de octubre, el periodo de octubre y noviembre, durante 23 meses se perdieron justamente en Argentina 317.000 puestos de trabajo registrados”, detalló.

El entrevistado explicó que el impacto real es aún mayor: “Pensemos si lo dividimos sobre el empleo informal estaríamos alrededor casi de 600.000-700.000 puestos de trabajo en 23 meses, sobre un total de 10 millones de trabajadores”. En comparación con la pandemia, subrayó que el daño actual es superior: “Fueron casi 200.000 puestos de trabajo”.

Otro indicador clave es el uso de la capacidad instalada. “Estamos en el nivel más bajo desde la pandemia y estamos aproximadamente en un 57%”, explicó, y agregó que, “hay sectores que están en el 30 al 35%, el sector textil”.