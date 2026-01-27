Cuáles son las claves para entender el balance ganadero de 2025

La economista de FADA, Antonella Semadeni, conversó con Canal E y se refirió al balance ganadero 2025, el impacto del aumento del precio de la hacienda, la evolución del consumo interno y las oportunidades que se abren para la carne argentina en los mercados internacionales.

“En el balance del 2025, observamos una menor cantidad de cabezas faenadas, aproximadamente 425.000 cabezas menos, y en consecuencia una menor producción también de carne bovina en aproximadamente 37.000 toneladas menos de producción”, detalló Antonella Semadeni.

Mejoras en el promedio de peso en la producción ganadera

No obstante, aclaró que hubo una mejora en eficiencia: “El peso promedio de faena mejoró 3 kilos respecto a lo que había sido 2024, entonces, eso permitió compensar en cierta manera lo que tiene que ver con la producción de carne”.

En materia de comercio exterior, Semadeni explicó que el menor volumen exportado fue compensado por precios internacionales elevados. “Lo que vemos fue una caída en lo que son las cantidades, pero con precios de exportación que ante un mundo que demanda carne, digamos, están en máximos”, afirmó. Y agregó: “En consecuencia, lo que es las exportaciones en millones de dólares crecieron, es decir, la mejora en precios compensó la caída en cantidades”.

Uno de los puntos más críticos fue el fuerte aumento del principal costo de producción. “Lo más relevante y lo que va a ser determinante para el 2026 fue el aumento de la hacienda en pie, que es el principal costo de producción que tiene la carne, que aumentó muchísimo, aproximadamente 80%”, sostuvo.

Complicaciones en el precio de la carne

Este escenario abre un interrogante clave: “Hay que ver si estos mayores precios, estos mayores costos de producción, se pueden trasladar al precio final, que es la carne en el mostrador”. En 2025, el impacto ya se sintió: “El asado aumentó, en lo que es 2025, un 75%, es decir, 40 puntos por encima de la inflación”.

La diferencia con otras carnes se amplió de forma notable. “Mientras que el asado aumentó un 75% interanual, vemos que tanto el cerdo como el pollo crecieron aproximadamente un 25%, es decir, por debajo de la inflación”, explicó la entrevistada.