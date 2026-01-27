Roberto Rojas: “Estamos asistiendo a lo que sería un industricidio”

El economista, Roberto Rojas, en diálogo con Canal E, hizo hincapié en que la reciente licitación de caños sin costura que quedó en manos de una empresa india encendió una fuerte polémica en el sector industrial argentino.

“Nos encontramos con esta sorpresa, y creo que Paolo Rocca también se encontró con la sorpresa, de perder 480 kilómetros de caño sin costura, que es una novedad en nuestro país”, afirmó Roberto Rojas. Según explicó, el resultado de la licitación expone problemas estructurales de la economía argentina: “Demostrando el problema que estamos teniendo con el tipo de cambio y las altas tasas de interés que tenemos en el mercado local, lo que hace que la competencia sea casi imposible directamente”.

Competencia desleal a nivel global

Asimismo, sostuvo que el caso reúne todos los elementos clásicos de una competencia desleal. “La realidad es que generalmente los países juegan lo que llamamos juegos estratégicos en la geopolítica y esto está fundamentalmente direccionado a ganar nuevos mercados”, explicó.

En ese marco, Rojas remarcó que los Estados suelen respaldar a sus empresas con ayudas encubiertas: “Potencia sus propias empresas dándoles subsidios, subsidios ocultos para abaratar los costos y es así que llegan los precios al mercado final a precios locales”.

A su vez, advirtió que este mecanismo tiene consecuencias de largo plazo. “Esta competencia es una competencia desleal porque lo que hace es que se rompa el mercado, se gana ese mercado y posteriormente cuando ese mercado ya está cautivo, se compran las empresas locales a precio de liquidación”, señaló. Y agregó: “Finalmente un país extranjero a través de sus empresas te ponen precio y cantidad generando un monopolio local”.

Situación delicada para las industrias

Frente al argumento oficial de que importar más barato ayuda a reducir precios internos, el entrevistado se refirió a los costos sociales. “Estamos asistiendo a lo que sería un industricidio”, afirmó. Según detalló, “tenemos ya más de 19.000 empresas cerradas o un promedio de 30 empresas por día y 271.000 trabajadores registrados menos”.

Por otro lado, recordó que este proceso no es nuevo: “Esto ya pasó en los 90”. Y alertó sobre sus efectos estructurales: “Lo que pareció una ventaja vía precios al inicio, que es lo que está promoviendo el Gobierno actualmente, termina siendo totalmente una desventaja”.